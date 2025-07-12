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YouTube не отключал рекламу россиянам с VPN: письмо касалось таргетинга, а не блокировки

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Вадим Майков сегодня в 19:25

Некоторые СМИ и блогеры сообщили, что YouTube запретил рекламу россиянам, даже если они заходят с зарубежных IP, но прямого подтверждения этому нет. В письме платформы речь шла об изменении таргетинга, а не блокировке рекламы

После того как блогер Wylsacom опубликовал скриншот письма от YouTube, в сети стали распространяться утверждения о том, что сервис якобы полностью отключает рекламу пользователям из России — даже тем, кто пользуется VPN или подключается из других стран.

Однако, как выяснилось, в оригинальном письме от 7 июля 2025 года таких формулировок не содержалось. YouTube лишь сообщил, что обновил систему таргетинга, чтобы рекламные кампании «достигали своей целевой аудитории». В письме также уточнялось, что рекламодатели выразили обеспокоенность ростом показов в русскоязычных видео — они не планировали рекламироваться перед русскоговорящей аудиторией.

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Источник:
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