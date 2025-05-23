16 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.2

Xiaomi готовится к выпуску новой версии своей фирменной прошивки — HyperOS 2.2. Первыми обновление операционной системы получат владельцы как минимум 16 смартфонов и одного планшета.

Речь идет о следующих устройствах

Poco F7 / Redmi Turbo 4 Pro

Poco M7 Pro 5G / Redmi Note 14

Poco X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 / Poco F6 Pro

Redmi K70E / Poco X6 Pro

Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra

Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Точная дата выхода пока неизвестна, однако предполагается, что сначала обновление станет доступным пользователям в Китае.