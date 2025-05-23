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16 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.2

Обновление выйдет в ближайшие недели.

Xiaomi готовится к выпуску новой версии своей фирменной прошивки — HyperOS 2.2. Первыми обновление операционной системы получат владельцы как минимум 16 смартфонов и одного планшета.

Речь идет о следующих устройствах

  • Poco F7 / Redmi Turbo 4 Pro
  • Poco M7 Pro 5G / Redmi Note 14
  • Poco X7 / Redmi Note 14 Pro
  • Redmi K70 / Poco F6 Pro
  • Redmi K70E / Poco X6 Pro
  • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
  • Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Точная дата выхода пока неизвестна, однако предполагается, что сначала обновление станет доступным пользователям в Китае.

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Источник:
XiaomiTime
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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