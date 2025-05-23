16 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 2.2

Xiaomi готовится к выпуску новой версии своей фирменной прошивки — HyperOS 2.2. Первыми обновление операционной системы получат владельцы как минимум 16 смартфонов и одного планшета.
Речь идет о следующих устройствах
- Poco F7 / Redmi Turbo 4 Pro
- Poco M7 Pro 5G / Redmi Note 14
- Poco X7 / Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70 / Poco F6 Pro
- Redmi K70E / Poco X6 Pro
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Точная дата выхода пока неизвестна, однако предполагается, что сначала обновление станет доступным пользователям в Китае.
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