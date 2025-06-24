На AliExpress стартовали продажи смартфона POCO F7 с AMOLED-дисплеем и Snapdragon 8s Gen 4

С 24 июня на AliExpress начались продажи нового POCO F7. Смартфон получил 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей 1.5K с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, пиковая яркость достигает 3200 нит.

Устройство построено на чипсете Snapdragon 8s Gen 4, оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 или 512 ГБ.

Основная камера — 50 Мп Sony IMX882 с OIS, ультраширокоугольная — 8 Мп, фронтальная — 20 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 90 Вт. Смартфон защищён по стандарту IP68.

Доступны три цвета: чёрный, белый и серебристый. С учётом всех скидок цены начинаются от 28 197 рублей. Средний срок доставки из Китая в Россию составляет около 14 дней.