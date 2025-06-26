Xiaomi представила Mix Flip 2. Первый флип на Snapdragon 8 Elite и камерами Leica

Mix Flip 2 стал первым флип-смартфоном на рынке с аккумулятором ёмкостью 5165 мА·ч. Устройство работает на Snapdragon 8 Elite и оснащено двойной системой охлаждения с паровыми камерами, размещёнными в верхней и нижней частях корпуса.

Новая модель получила внешний AMOLED-экран на 4,01 дюйма с яркостью до 3200 нит и поддержкой более 500 адаптированных приложений. Внутренний дисплей — 1.5K, 120 Гц, сертифицирован TÜV Rheinland. Частота ШИМ составляет 2160 Гц для снижения нагрузки на глаза.

Смартфон работает под управлением HyperOS 2 на базе Android 15. Внешний экран поддерживает управление приложениями, мультизадачность, анимированные обои с питомцем и интеграцию с голосовым помощником Xiao AI.

Основная камера построена на двух сенсорах Leica по 50 Мп. Главный модуль использует сенсор Light Hunter 800 с апертурой f/1.7, двукратным оптическим зумом и стабилизацией. Второй модуль — ультраширокоугольный с углом обзора 115 градусов. Поддерживается съёмка видео в 4K при 60 кадрах в секунду, режим Dolby Vision и макрофото с фокусировкой от 10 см. Фронтальная камера — 32 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 5165 мА·ч использует 10% кремниевого состава и обеспечивает плотность энергии 843 Вт·ч/л. По данным компании, устройство работает на 0,45 дня дольше iPhone 16 Pro. Поддерживаются проводная зарядка 67 Вт и беспроводная 50 Вт.

Конструкция петли Dragon Bone включает трёхзвенную систему с четырьмя плавающими пластинами и стекло толщиной 50 микрон. Xiaomi заявляет, что глубина сгиба не превышает 50 микрон даже после 200 тысяч циклов раскрытия. Устройство совместимо с автомобилями Xiaomi EV и поддерживает совместное использование файлов с техникой Apple.

Mix Flip 2 доступен в четырёх цветах: белый, фиолетовый, зелёный и золотой. Продажи стартовали в Китае. Глобальный релиз пока не подтверждён.

Цена зависит от конфигурации:

12+256 ГБ — 5999 юаней (65 тыс. руб)

16+512 ГБ — 6499 юаней (72 тыс. руб)

16 ГБ + 1 ТБ — 7299 юаней (80 тыс. руб)

Одновременно Xiaomi представила Mix Flip 2 Pocket Photo Kit. Это портативный принтер по цене 699 юаней, подключается через Type-C и позволяет сразу печатать фотографии.

Также поддерживает голосовое и жестовое управление, подсветку, фирменные фильтры и водяные знаки Leica. Печать идет с автоматическим ламинированием и возможностью оживить фото при сканировании.