Обзор TECNO CAMON 40: смартфон, который дружит с Яндексом

В 2025 году смартфоны разучились удивлять. Оптика Leica, Snapdragon 8 Gen 3, искусственный интеллект, который якобы сам монтирует влоги — всё это давно стало привычным. Но TECNO CAMON 40 идёт другим путём. Здесь нет гонки за мегапикселями или рекордами в тестах. Зато есть то, чего не ждёшь от смартфона за эти деньги: тесная связка с Яндекс-сервисами, которая действительно работает и меняет привычный сценарий использования.

Как именно Ella с TECNO AI превращает смартфон в голосового проводника по Яндекс Go, Еде и Картам? И почему этот тандем может оказаться полезнее, чем любая маркетинговая фишка? Об этом расскажу далее.

Характеристики TECNO CAMON 40

Модель: TECNO CAMON 40

TECNO CAMON 40 Габариты: 164.2 × 74.6 × 7.3 мм, вес — 177 г

164.2 × 74.6 × 7.3 мм, вес — 177 г Дисплей: 6,78″, AMOLED, 2456×1080, 120 Гц, яркость до 1300 нит, 393 ppi, 1.07 млрд цветов

6,78″, AMOLED, 2456×1080, 120 Гц, яркость до 1300 нит, 393 ppi, 1.07 млрд цветов Процессор: MediaTek Helio G100 Ultimate (2×Cortex-A76 + 6×Cortex-A55, 6 нм)

MediaTek Helio G100 Ultimate (2×Cortex-A76 + 6×Cortex-A55, 6 нм) ОЗУ: 8 ГБ LPDDR4X + 8 ГБ виртуальной

8 ГБ LPDDR4X + 8 ГБ виртуальной Память: 256 ГБ UFS 2.2, слот microSD до 1 ТБ

256 ГБ UFS 2.2, слот microSD до 1 ТБ Камеры: Основная: 50 Мп Sony LYT-700C (OIS) + 8 Мп ширик Фронтальная: 32 Мп Hynix HI-3231Q Видео: до 2К 30fps, 10x цифровой зум, двойная съёмка, влог

Батарея: 5200 мА·ч, зарядка 45 Вт,

5200 мА·ч, зарядка 45 Вт, Безопасность: Сканер отпечатка в экране, распознавание лица

Сканер отпечатка в экране, распознавание лица Защита от воды и пыли: IP66

IP66 ОС: Android 15 с оболочкой HiOS 15

Android 15 с оболочкой HiOS 15 Связь: 4G, VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, OTG, FM-радио, ИК-порт

4G, VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, OTG, FM-радио, ИК-порт Цена на момент обзора: 18 990 ₽

Что внутри?

В 2025 году даже крупные бренды всё чаще кладут в коробку только смартфон и провод. Без зарядки, без чехла, без заботы. TECNO выбирает другой путь. Здесь важно, чтобы у тебя было всё сразу. Без беготни и лишних трат.

В коробке:

Смартфон TECNO CAMON 40

Быстрая зарядка на 45 Вт (фирменный блок TECNO)

Кабель USB-A — USB-C (плотный, длинный, не «одноразка»)

Прозрачный силиконовый чехол (с усиленными углами и вырезом под блок камер)

Заводская плёнка уже наклеена на экран

Инструкция, гарантийный талон, скрепка для SIM-карты

TECNO AI: умный помощник в кармане

ИИ в смартфонах уже не кажется магией. Почти все обещают чудеса — от генерации резюме до кибер-переводчиков. Но только у некоторых производителей функции действительно работают, не перегружая меню и не мешая пользоваться основным.

Вся серия Tecno CAMON 40 обзавелась собственным ИИ-помощником Ella, работающим в связке с нейросетью DeepSeek. По словам производителя, в основе Ella лежит разработанная компанией языковая модель. При этом пользователь может в любой момент выбрать DeepSeek с глубоким размышлением. Реализация интеграции действительно удобна и понятна.

Главное, что на нулевом экране находится центр управления всеми умными инструментами TECNO AI для быстрого доступа к ним. Вот ключевые из них:

Голосовой ассистент Ella: классический голосовой помощник, который берёт команды и выполняет их. Работает быстро, не тормозит, команды понимает адекватно.

Телефонный помощник: автоматический перевод звонков, расшифровка речи и даже автоответчик. Пользователь сам выбирает, каким голосом будет отвечать автоответчик — мужским или женским. Ассистент подстраивается под режим «Не беспокоить» и фильтрует спам-звонки.

Переводчик и инструменты для мессенджеров : TECNO AI может переводить сообщения в режиме реального времени и делать стенограммы аудио-звонков прямо в чате.

и : TECNO AI может переводить сообщения в режиме реального времени и делать стенограммы аудио-звонков прямо в чате. AI-документы: анализ текста, выделение ключевых мыслей и генерация краткого содержания. Идеально подходит для студентов.

Сводка звукозаписей : перевод аудио в текст.

: перевод аудио в текст. Генератор обоев AI: можно сгенерировать фон по текстовому запросу или переделать фото в нужном стиле. Нечто среднее между Midjourney и обоями MIUI, но с локальной реализацией.

AI Редактор: переписывает, сокращает, исправляет ошибки и помогает найти суть. Функция напоминает упрощённую версию ChatGPT, но встроенную прямо в оболочку.

Ella и Яндекс: связка, которая упрощает жизнь

CAMON 40 не просто получил голосового ассистента Ella — он предлагает удобное взаимодействие с Яндекс Go, Яндекс Едой и Яндекс Картами, которое действительно экономит время.

Сценарий простой: вы даёте голосовую команду, а Ella открывает соответствующее приложение Яндекса с уже подготовленным действием.

▶️Заказ такси без лишних кликов — говорите «Ella, вызови такси домой, тариф лайт», и автоматически запускается Яндекс Go с нужными параметрами. ▶️ Еда за пару слов — достаточно фразы «Ella, закажи суши» или «бургеры», и открывается Яндекс Еда с выбором подходящих ресторанов. ▶️ Маршрут без суеты — команда «Ella, построй маршрут до ближайшей аптеки» и Яндекс Карты сразу открываются с построенным маршрутом, учитывая пробки и ваше местоположение.

Важно: при первом запросе Ella предупредит, если нужно установить приложение Яндекса. Дальше всё происходит быстро и без лишних действий — смартфон сам откроет нужную программу, а вам останется только подтвердить заказ или маршрут.

Такой подход делает CAMON 40 не просто телефоном с ИИ ради галочки, а действительно удобным помощником для повседневных дел. В будущих обновлениях функции станут ещё удобнее и масштабнее.

Дизайн и эргономика: когда в руке ощущается уверенность

Первое прикосновение к TECNO CAMON 40 сбивает с толку. По тактильным ощущениям смартфон совсем не кажется бюджетным.

Передняя панель огромная, почти безрамочная. Здесь 6,78-дюймовый AMOLED с центральным отверстием под камеру и минимальными отступами. Главный фокус на корпусе и гранях. Боковые рамки плоские, с глянцевым срезом, от которого буквально пахнет премиумом. Пластик хорошо покрашен, с металлическим отливом. На ощупь он не холодный и не дешёвый, а скорее мягкий и индустриальный.

Кнопки чёткие и плотные, без люфтов. Справа питание и громкость, весьма удобно под большой палец. Слева оранжевая ребристая клавиша с матовой текстурой. Её можно настроить под свои задачи, что редкость для бюджетного смартфона в 2025 году. За всё время использования случайных нажатий не было.

Вес распределён грамотно. При габаритах устройства не ощущается тяжёлым или «лопатным». Скорее он плотный и надёжный. Такой, который спокойно держишь полдня в руке без напряжения. Возможно, за счёт немного закруглённых краёв задней панели, которые маскируют реальную толщину (а она, к слову, не самая маленькая из-за батареи на 5200 мА·ч).

Задняя панель выдержана в минимализме. Тройной модуль камер встроен в «полуостров», который плавно вытекает из корпусаВсё плавно и монолитно. Блок выступает умеренно, но заметно. Крупные линзы с металлическими кольцами добавляют устройству статуса.

Панель матовая и никак не собирает отпечатки пальцев. Нет ощущения, что смартфон вот-вот выскользнет из рук, как это бывает со стеклянными корпусами. На солнце крышка смотрится особенно эффектно. Она переливается, словно отполированный камень с лёгким металлическим блеском. Такой корпус хочется рассматривать и ловить блики — в руках он ощущается дороже своей цены.

Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP66. Слот SIM-карты на нижнем торце оснащён резинкой. Порт USB-C посажен глубоко, чуть утоплен в пластик. Устройство не скрипит, не люфтит.

Экран и звук: AMOLED, за который не стыдно. И стерео, которое слышно

В 2025 году именно по экрану смартфон чаще всего выдает себя как дешевый или дорогой. В TECNO CAMON 40 дисплей пожалуй главный козырь. После него уже смотришь на телефон иначе.

На бумаге всё красиво: 6,78 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+, сертификация TÜV Rheinland по синему свету.

В жизни даже лучше, чем ожидаешь от бренда, который ещё пару лет назад ассоциировался с бюджетными «кирпичами». Экран чистый, яркий, резкий и главное контрастный без перебора. Тут не дешёвый AMOLED, где тени проваливаются в черноту. Здесь баланс цвета выверен на удивление грамотно.

Радует в первую очередь, что нет зелёного или розового оттенка, типичного для экранов эконом-класса. Базовая цветопередача близка к натуральной. В настройках также есть профили Яркий и Натуральный. В режиме Яркий оттенки становятся насыщеннее, но без ощущения кислотности.

ШИМ присутствует, но не бьёт по глазам. Экран сертифицирован TÜV Rheinland по снижению вреда от синего свечения. Даже после двух часов чтения в тёмной комнате не возникает напряжения. Глаза не режет, как это бывает у экранов realme C-серии.

Максимальная яркость достойная. Под прямым солнцем в середине дня экран остаётся читаемым. Не уровень флагманов, но очень уверенный средний сегмент. Автояркость работает адекватно, без скачков. В темноте плавно уходит в минимальное значение и не ослепляет.

Теперь к частоте обновления в 120 Гц. Пролистывания плавные, анимации мягкие. В паре с AMOLED создаётся ощущение устройства дороже своей цены как минимум на 30 процентов.

Звук. На корпусе прямо выгравировано Dolby Atmos. Громкость выше среднего. В комнате площадью 20 м² смартфон спокойно озвучивает видео или подкаст. Главное, что звук не плоский. Он объёмный, с выраженными средними частотами и лёгкими басами. Конечно, до iPhone или ROG Phone далеко, но по меркам среднего сегмента это один из лучших мультимедийных смартфонов.

Важно, что в Dolby Atmos можно выбрать режим: интеллектуальный, музыка, фильмы и игры. И он действительно адаптирует звук. Например, в режиме фильм голоса становятся более выразительными, а звук распределяется по каналам шире. В наушниках эффект ощущается сильнее.

Качество разговорного динамика стабильное. Собеседника слышно чисто, без шипения. Громкости хватает даже на улице. Микрофоны тоже добротные. При записи видео они передают речь отчётливо, без искажений и с минимальным захлёбыванием при ветре.

Производительность и ПО

Helio G100 Ultimate звучит громко, но на деле перед нами уверенный рабочий процессор без амбиций на рекорды. Чип от MediaTek создан для повседневных задач. Он не подходит для PUBG на ультрах или тяжёлого рендера в CapCut. Его задача — чтобы смартфон работал стабильно и не мешал жить. С этим он справляется неожиданно хорошо.

В повседневной работе всё идёт плавно.

Камера открывается примерно за 1,1 секунды;

Переключение между Telegram, браузером и галереей происходит без видимых подлагиваний;

Ленты YouTube и соцсетей скроллятся легко, без рывков.

Секрет в том, что HiOS работает в связке с железом, а не мешает ему. В прошлом TECNO часто критиковали за медленную прошивку, но в 2025 году система действительно оптимизирована. Всё работает плавно даже с восемью-десятью запущенными приложениями. Поддержка 16 ГБ оперативной памяти (8 физической и 8 виртуальной) это подтверждает.

HiOS уже не та прошивка, что вызывала вопросы. Здесь нет рекламы в шторке уведомлений и лишних тормозов. Современная оболочка сбалансирована и предлагает богатый набор функций.

Как TECNO CAMON 40 в играх?

Важно уточнить: для повседневных задач производительности хватает с запасом. В Genshin Impact или Call of Duty Mobile играть можно с комфортом, хотя в долгих сессиях возможны небольшие ограничения.

Genshin Impact: средние настройки, 30 FPS с редкими микрофризами

средние настройки, 30 FPS с редкими микрофризами Call of Duty: средние, играется стабильно

средние, играется стабильно PUBG: HD + высокие. Вполне комфортно

Сильного нагрева не зафиксировано. Корпус немного греется в верхней части при нагрузке, но это рабочий нагрев, а не повод для тревоги. Троттлинг умеренный. Даже при 30 минутах непрерывной игры или в тесте CPU Throttling Test производительность падает всего на 10–12 процентов, что по меркам бюджетного MediaTek вполне достойно.

Камеры: когда Sony — это не маркетинг

Камера — одно из главных достоинств CAMON 40. Основной модуль 50 Мп Sony LYT-700C с OIS, крупный сенсор 1/1.56″, f/1.65. Есть ширик 8 Мп, фронталка 32 Мп.

Множество настроек, как для профессиональной корректировки, так и с AI.

Днём: цвета сочные, но без перебора. Баланс белого точный, детализация высокая. HDR работает мягко, динамический диапазон широкий.

Ночью: за счёт крупного сенсора и OIS кадры выходят достойными даже без Night Mode. В режиме ночной съёмки шумов меньше, цвета живые, источники света не выгорают.

Фронталка: даёт хорошие селфи при дневном свете, натуральный цвет кожи. Ночью шумы есть, но подсветка экрана помогает.

Видео: до 2К 30 fps. Стабилизация достойная, звук чистый, автофокус цепкий.

ИИ: работает незаметно, улучшает текстуры, подбирает режимы по сцене.

Автономность и зарядка: когда живёшь спокойно

5200 мА·ч звучит внушительно, особенно на фоне конкурентов с 4500–5000 мА·ч. Но важен не только объём, а то, как смартфон расходует заряд. В CAMON 40 аккумулятор весьма приятно радует и понравится тем, кто не привык носить зарядку каждый день.

Средний расход:

1 час YouTube (70% яркости) — минус 7–8%

30 минут фото/видео — минус 10–11%

2 часа Telegram/Chrome — минус 9%

Ночной расход (Wi-Fi) — около 1% за 6–7 часов

Низкое потребление — заслуга AMOLED и адекватной работы HiOS, которая умеет отключать лишние фоновые процессы.

45 Вт. Быстрая, но без перегрева. Фирменный блок из комплекта выдаёт заявленные ватты, а умеренный темп зарядки продлевает срок службы батареи.

Чем выделяется TECNO CAMON 40?

В эпоху, когда каждый смартфон вроде бы умеет одно и то же, выделиться можно не цифрами, а деталями и характером. CAMON 40 делает ставку на нюансы. Он не старается впечатлить лобовой атакой гигагерцами, как Xiaomi, а вызывает ощущение «своего» устройства за счёт продуманных мелочей.

Что делает CAMON 40 особенным:

Sony LYT-700C с OIS в сегменте до 25 тысяч рублей. Такой сенсор с оптической стабилизацией у ближайших конкурентов попросту отсутствует. Камера с хорошей светочувствительностью и надёжным автофокусом.

в сегменте до 25 тысяч рублей. Такой сенсор с оптической стабилизацией у ближайших конкурентов попросту отсутствует. Камера с хорошей светочувствительностью и надёжным автофокусом. Глубокая интеграция с сервисами Яндекса . Одно из ключевых достоинств CAMON 40. Голосовой ассистент Ella отлично понимает команды и действительно помогает в жизни: будь то вызов такси, заказ еды или построение маршрута. Главное, что работает быстро, без лишних кликов, и делает смартфон ощутимо функциональнее в повседневных делах.

. Одно из ключевых достоинств CAMON 40. Голосовой ассистент Ella отлично понимает команды и действительно помогает в жизни: будь то вызов такси, заказ еды или построение маршрута. Главное, что работает быстро, без лишних кликов, и делает смартфон ощутимо функциональнее в повседневных делах. Dolby Atmos со стереозвуком. Два динамика с высокой громкостью без лишней резкости.

Два динамика с высокой громкостью без лишней резкости. Программируемая кнопка. Мелочь, которая на практике сильно выручает. Ей можно назначить камеру, фонарик, запись экрана. Работает стабильно и не нажимается случайно в кармане. Обычно такое встречается в более дорогих моделях и добавляет ощущение продуманности.

HiOS без раздражающих элементов. Система, которая раньше казалась сырой, теперь работает аккуратно, стабильно и приятно.

Система, которая раньше казалась сырой, теперь работает аккуратно, стабильно и приятно. Световой индикатор для уведомлений. Размещается на задней стороне смартфона и информирует о различных событиях.

Влагозащита IP66. Смартфон не боится дождя, пыли и грязи. Купаться с ним не стоит, но как рабочий инструмент под дождём — отличный вариант.

Смартфон не боится дождя, пыли и грязи. Купаться с ним не стоит, но как рабочий инструмент под дождём — отличный вариант. Дизайн дороже своей цены. CAMON 40 выглядит солидно благодаря строгим линиям, аккуратному блоку камер и лаконичному корпусу.

Итого

Смартфоны сегодня не удивляют. Они больше не «вау», не «революция», не «прорыв». Они стали утилитарными, как зубная щётка или кроссовки. На этом фоне TECNO CAMON 40 выглядит редким исключением. Он не кричит, а просто делает, и делает это хорошо, стабильно и с неожиданным вкусом.

CAMON 40 не самый мощный, но удивительно сбалансированный. Такой смартфон выбирают те, кто не хочет разбираться в маркетинговой лапше Xiaomi или realme, не гонится за 144 Гц и 200 Мп, а просто хочет хорошее фото, отличный экран, привлекательный дизайн и уверенную автономность.

И самое важное, что CAMON 40 не ограничивается цифрами в характеристиках. Глубокая интеграция с сервисами Яндекса и по-настоящему рабочий голосовой помощник Ella делают его удобным и понятным инструментом для жизни. Он не пытается казаться круче, чем есть, а просто помогает там, где это действительно нужно: в дороге, на работе, в повседневных мелочах.

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