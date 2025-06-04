Все характеристики и рендеры Xiaomi Smart Band 10 утекли в сеть до анонса

Компания Xiaomi готовит новую модель своего фитнес-браслета — Smart Band 10. За несколько недель до анонса инсайдер Судханшу Амбхор опубликовал официальные рендеры и все характеристики устройства.

Характеристики Xiaomi Smart Band 10

Габариты: 46,57×22,54×10,95 мм, вес — 15,95 г

Экран: 1,72 дюйма, AMOLED, 520×212 пикселей, 326 ppi

Аккумулятор: 233 мАч, автономность до 21 дня, полная зарядка занимает около 1 часа

Связь и датчики: Bluetooth 5.4, акселерометр, гироскоп, компас, датчик PPG и датчик внешней освещенности

Водонепроницаемость: 5 АТМ

ОС: Xiaomi HyperOS 2

Совместимость: Android 8.0 или iOS 12.0 и выше

Материал корпуса: алюминий

Цвета: белый, черный, розовый

Дизайн Smart Band 10 практически не изменится, но дисплей станет немного больше — 1,72 дюйма против 1,62 у предыдущей версии.

Что касается ценника, то в Европе Smart Band 10 будет доступен по цене от 40 до 50 евро в зависимости от страны.