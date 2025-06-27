Продажи фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 начались в России

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о старте продаж фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10. Новинка получила обновленный дизайн, симметричные рамки и новые ремешки.

Smart Band 10 оснащен ярким 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1500 нит. Экран получил симметричные рамки — 2 мм по всем сторонам. Подробнее об устройстве читайте в отдельном материале.

Базовая версия Smart Band 10 (в черном, розовом, серебряном цветах) обойдется в 4 290 рублей, а белая керамическая — в 5 990 рублей.