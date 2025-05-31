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Xiaomi прекратила поддержку 12 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Очередное пополнение списка End-of-Life (EoL).

Компания Xiaomi вновь расширила перечень устройств End-of-Life (EoL). В него вошли 12 популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, поддержка которых завершается.

В список попали следующие модели:

  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 11X Pro
  • Xiaomi Mi 11i
  • Xiaomi Civi 1S
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Pro+
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi 10 (2022)
  • Poco F4 GT
  • Poco M4 Pro 5G

Эти смартфоны больше не будут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности. Владельцам вышеперечисленных моделей рекомендуется задуматься о покупке нового устройства.

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Теги: 
Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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