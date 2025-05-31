Xiaomi прекратила поддержку 12 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Компания Xiaomi вновь расширила перечень устройств End-of-Life (EoL). В него вошли 12 популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, поддержка которых завершается.

В список попали следующие модели:

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Civi 1S

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi Note 11 Pro

Redmi 10 (2022)

Poco F4 GT

Poco M4 Pro 5G

Эти смартфоны больше не будут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности. Владельцам вышеперечисленных моделей рекомендуется задуматься о покупке нового устройства.