Xiaomi прекратила поддержку 12 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

Компания Xiaomi вновь расширила перечень устройств End-of-Life (EoL). В него вошли 12 популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, поддержка которых завершается.
В список попали следующие модели:
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi 10 (2022)
- Poco F4 GT
- Poco M4 Pro 5G
Эти смартфоны больше не будут получать обновления программного обеспечения и патчи безопасности. Владельцам вышеперечисленных моделей рекомендуется задуматься о покупке нового устройства.
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