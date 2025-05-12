HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?

Компания Xiaomi активно внедряет свою новейшую операционную систему HyperOS 2.0, которая обещает пользователям улучшенный опыт взаимодействия с устройствами.

Несмотря на то, что процесс развертывания уже стартовал, многие владельцы гаджетов Xiaomi, Redmi и Poco в списке на очередь.

Ожидается, что новая версия фирменной прошивки HyperOS 2.0 станет доступна для внушительного количества устройств – на данный момент речь идет о 69 моделях смартфонов и 9 моделях планшетов.

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, ожидающие HyperOS 2.0:

Пользователи следующих смартфонов могут рассчитывать на получение обновления до HyperOS 2.0. Список включает популярные линейки и отдельные модели.

Линейка Redmi

Redmi K50 Ultra

Redmi K60

Redmi K60 Ultra

Redmi K70E

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi Note 12 (версии 4G, NFC 4G, Turbo, R, S)

Redmi Note 13 (версии Pro 4G, Pro, 4G, 5G, 4G NFC, R, R Pro, Pro+)

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+

Redmi 12 (включая 5G-версию)

Redmi 13 (с 5G)

Redmi 13C (и 5G)

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi 14R 5G

Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 Pro

Линейка Xiaomi

Флагманские и субфлагманские устройства Xiaomi традиционно получают обновления одними из первых. HyperOS 2.0 официально подтверждена для следующих устройств:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T и 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi Civi 4 Pro.

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 4

Линейка Poco

Бренд Poco, ориентированный на производительность и доступность, также увидит обновление HyperOS 2.0 на многих своих устройствах:

Poco C65

Poco F5 5G

Poco F5 Pro

Poco X6 5G

Poco X6 Neo

Poco X6 Pro

Poco M6 Pro (включая 4G-версию)

Poco M6 Plus 5G

Poco M6

Poco F7

Poco F7 Ultra

Poco F7 Pro

Poco M7 5G

Poco M7 Pro 5G

Poco X7 Pro

Планшеты, которые обновятся до HyperOS 2.0

Не только смартфоны, но и планшеты Xiaomi и Redmi получат свежую версию операционной системы. Владельцы следующих моделей могут ожидать улучшений:

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7 Pro

Redmi Pad Pro (включая 5G-версию)

Redmi Pad SE (включая 4G и SE 8.7 Wi-Fi версии)

Poco Pad

Региональные различия и сроки выхода HyperOS 2.0

Важно отметить, что, по данным Xiaomitime, график выпуска HyperOS 2.0 может существенно варьироваться в зависимости от региона. Это означает, что даже для одной и той же модели смартфона или планшета обновление может стать доступно в разное время в разных странах.

Пользователям рекомендуется следить за официальными объявлениями Xiaomi в своем регионе для получения наиболее точной информации о сроках доступности прошивки для их конкретного устройства.

Ожидается, что HyperOS 2.0 принесет с собой ряд улучшений, касающихся производительности, пользовательского интерфейса, функций безопасности и общей стабильности системы.