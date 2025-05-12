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HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?

Новая ОС будет доступна на 69 устройствах.
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Вадим Майков сегодня в 01:59

Компания Xiaomi активно внедряет свою новейшую операционную систему HyperOS 2.0, которая обещает пользователям улучшенный опыт взаимодействия с устройствами.

Несмотря на то, что процесс развертывания уже стартовал, многие владельцы гаджетов Xiaomi, Redmi и Poco в списке на очередь.

Ожидается, что новая версия фирменной прошивки HyperOS 2.0 станет доступна для внушительного количества устройств – на данный момент речь идет о 69 моделях смартфонов и 9 моделях планшетов.

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, ожидающие HyperOS 2.0:

Пользователи следующих смартфонов могут рассчитывать на получение обновления до HyperOS 2.0. Список включает популярные линейки и отдельные модели.

Линейка Redmi

  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi K60
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K70E
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi Note 12 (версии 4G, NFC 4G, Turbo, R, S)
  • Redmi Note 13 (версии Pro 4G, Pro, 4G, 5G, 4G NFC, R, R Pro, Pro+)
  • Redmi Note 14
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi 12 (включая 5G-версию)
  • Redmi 13 (с 5G)
  • Redmi 13C (и 5G)
  • Redmi 13R
  • Redmi 13X
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi Turbo 4
  • Redmi Turbo 4 Pro

Линейка Xiaomi

Флагманские и субфлагманские устройства Xiaomi традиционно получают обновления одними из первых. HyperOS 2.0 официально подтверждена для следующих устройств:

  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 13T и 13T Pro
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi Civi 4 Pro.
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Flip
  • Xiaomi Mix Fold 2
  • Xiaomi Mix Fold 4

Линейка Poco

Бренд Poco, ориентированный на производительность и доступность, также увидит обновление HyperOS 2.0 на многих своих устройствах:

  • Poco C65
  • Poco F5 5G
  • Poco F5 Pro
  • Poco X6 5G
  • Poco X6 Neo
  • Poco X6 Pro
  • Poco M6 Pro (включая 4G-версию)
  • Poco M6 Plus 5G
  • Poco M6
  • Poco F7
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco M7 5G
  • Poco M7 Pro 5G
  • Poco X7 Pro

Планшеты, которые обновятся до HyperOS 2.0

Не только смартфоны, но и планшеты Xiaomi и Redmi получат свежую версию операционной системы. Владельцы следующих моделей могут ожидать улучшений:

  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Redmi Pad Pro (включая 5G-версию)
  • Redmi Pad SE (включая 4G и SE 8.7 Wi-Fi версии)
  • Poco Pad

Региональные различия и сроки выхода HyperOS 2.0

Важно отметить, что, по данным Xiaomitime, график выпуска HyperOS 2.0 может существенно варьироваться в зависимости от региона. Это означает, что даже для одной и той же модели смартфона или планшета обновление может стать доступно в разное время в разных странах.

Пользователям рекомендуется следить за официальными объявлениями Xiaomi в своем регионе для получения наиболее точной информации о сроках доступности прошивки для их конкретного устройства.

Ожидается, что HyperOS 2.0 принесет с собой ряд улучшений, касающихся производительности, пользовательского интерфейса, функций безопасности и общей стабильности системы.

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Источник:
The GEEK
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