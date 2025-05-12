HyperOS 2.0 от Xiaomi: какие смартфоны и планшеты получат долгожданное обновление?

Компания Xiaomi активно внедряет свою новейшую операционную систему HyperOS 2.0, которая обещает пользователям улучшенный опыт взаимодействия с устройствами.
Несмотря на то, что процесс развертывания уже стартовал, многие владельцы гаджетов Xiaomi, Redmi и Poco в списке на очередь.
Ожидается, что новая версия фирменной прошивки HyperOS 2.0 станет доступна для внушительного количества устройств – на данный момент речь идет о 69 моделях смартфонов и 9 моделях планшетов.
Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, ожидающие HyperOS 2.0:
Пользователи следующих смартфонов могут рассчитывать на получение обновления до HyperOS 2.0. Список включает популярные линейки и отдельные модели.
Линейка Redmi
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70E
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi Note 12 (версии 4G, NFC 4G, Turbo, R, S)
- Redmi Note 13 (версии Pro 4G, Pro, 4G, 5G, 4G NFC, R, R Pro, Pro+)
- Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi 12 (включая 5G-версию)
- Redmi 13 (с 5G)
- Redmi 13C (и 5G)
- Redmi 13R
- Redmi 13X
- Redmi 14R 5G
- Redmi Turbo 4
- Redmi Turbo 4 Pro
Линейка Xiaomi
Флагманские и субфлагманские устройства Xiaomi традиционно получают обновления одними из первых. HyperOS 2.0 официально подтверждена для следующих устройств:
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13T и 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro.
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Fold 4
Линейка Poco
Бренд Poco, ориентированный на производительность и доступность, также увидит обновление HyperOS 2.0 на многих своих устройствах:
- Poco C65
- Poco F5 5G
- Poco F5 Pro
- Poco X6 5G
- Poco X6 Neo
- Poco X6 Pro
- Poco M6 Pro (включая 4G-версию)
- Poco M6 Plus 5G
- Poco M6
- Poco F7
- Poco F7 Ultra
- Poco F7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco M7 Pro 5G
- Poco X7 Pro
Планшеты, которые обновятся до HyperOS 2.0
Не только смартфоны, но и планшеты Xiaomi и Redmi получат свежую версию операционной системы. Владельцы следующих моделей могут ожидать улучшений:
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Redmi Pad Pro (включая 5G-версию)
- Redmi Pad SE (включая 4G и SE 8.7 Wi-Fi версии)
- Poco Pad
Региональные различия и сроки выхода HyperOS 2.0
Важно отметить, что, по данным Xiaomitime, график выпуска HyperOS 2.0 может существенно варьироваться в зависимости от региона. Это означает, что даже для одной и той же модели смартфона или планшета обновление может стать доступно в разное время в разных странах.
Пользователям рекомендуется следить за официальными объявлениями Xiaomi в своем регионе для получения наиболее точной информации о сроках доступности прошивки для их конкретного устройства.
Ожидается, что HyperOS 2.0 принесет с собой ряд улучшений, касающихся производительности, пользовательского интерфейса, функций безопасности и общей стабильности системы.