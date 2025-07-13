Российский школьник попал в розыск Интерпола за оскорбления в Brawl Stars

14-летний подросток из Санкт-Петербурга оказался в центре необычной истории. По данным издания «База», подросток с игровым ником «Папа Гриб» был заблокирован в Brawl Stars за оскорбительное поведение. Однако всё не закончилось баном — спустя несколько дней его отца пригласили в полицию, чтобы мальчик дал объяснения.

Скриншот Baza

Как выяснилось, после жалоб на поведение игрока служба поддержки Google (через которую распространяется игра) передала информацию Интерполу. Международная организация, в свою очередь, уведомила российскую полицию.

На допросе подростку показали скриншоты его переписок в игровом чате. Он признал, что действительно переходил границы и грубил другим пользователям. Кроме того, во время конфликта с другим игроком он якобы пригрозил купить пистолет и расправиться с обидчиком. Позже мальчик объяснил, что имел в виду игровой вымысел, а не реальные угрозы.

Особое внимание вызвало то, что в ссоре затрагивались религиозные темы. Сейчас в отношении подростка проводится проверка по статье 148 УК РФ («Нарушение права свободы совести и вероисповедания»).

После беседы школьника отпустили домой. Но история показывает, как быстро безобидный, на первый взгляд, конфликт в онлайн-игре может перейти в поле реального уголовного разбирательства.