Xiaomi прекращает поддержку ряда смартфонов Redmi и Poco

Компания Xiaomi обновила перечень устройств, поддержка которых официально завершится в ближайшее время. На этот раз в список вошли смартфоны брендов Redmi и Poco. Для всех указанных моделей программные обновления прекратятся в июне 2025 года.
Список затрагивает следующие устройства:
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi K50i
- Poco X4 GT
- Poco C40
- Redmi K40S
- Poco F4
Окончание поддержки означает, что смартфоны больше не будут получать обновления операционной системы, новых функций и патчей безопасности. Также прекращается устранение мелких багов и уязвимостей.
Как и большинство производителей Android-устройств, Xiaomi ограничивает срок поддержки, вне зависимости от класса модели. Это касается как флагманов, так и бюджетных телефонов.
Пользователям устройств стоит учитывать потенциальные риски, связанные с использованием смартфонов без актуальных обновлений, особенно в части безопасности.