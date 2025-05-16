Xiaomi прекращает поддержку ряда смартфонов Redmi и Poco

Компания Xiaomi обновила перечень устройств, поддержка которых официально завершится в ближайшее время. На этот раз в список вошли смартфоны брендов Redmi и Poco. Для всех указанных моделей программные обновления прекратятся в июне 2025 года.

Список затрагивает следующие устройства:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

Poco X4 GT

Poco C40

Redmi K40S

Poco F4

Окончание поддержки означает, что смартфоны больше не будут получать обновления операционной системы, новых функций и патчей безопасности. Также прекращается устранение мелких багов и уязвимостей.

Как и большинство производителей Android-устройств, Xiaomi ограничивает срок поддержки, вне зависимости от класса модели. Это касается как флагманов, так и бюджетных телефонов.

Пользователям устройств стоит учитывать потенциальные риски, связанные с использованием смартфонов без актуальных обновлений, особенно в части безопасности.