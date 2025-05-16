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Xiaomi прекращает поддержку ряда смартфонов Redmi и Poco

Список устройств.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:38

Компания Xiaomi обновила перечень устройств, поддержка которых официально завершится в ближайшее время. На этот раз в список вошли смартфоны брендов Redmi и Poco. Для всех указанных моделей программные обновления прекратятся в июне 2025 года.

Список затрагивает следующие устройства:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi K50i
  • Poco X4 GT
  • Poco C40
  • Redmi K40S
  • Poco F4

Окончание поддержки означает, что смартфоны больше не будут получать обновления операционной системы, новых функций и патчей безопасности. Также прекращается устранение мелких багов и уязвимостей.

Как и большинство производителей Android-устройств, Xiaomi ограничивает срок поддержки, вне зависимости от класса модели. Это касается как флагманов, так и бюджетных телефонов.

Пользователям устройств стоит учитывать потенциальные риски, связанные с использованием смартфонов без актуальных обновлений, особенно в части безопасности.

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Источник:
Gizmochina
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