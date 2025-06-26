Redmi K80 Ultra представлен официально

Xiaomi раскрыла все детали и цены на Redmi K80 Ultra. Новинка получила корпус из стекла и металла с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и IP69. Смартфон работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2 и построен на чипсете MediaTek Dimensity 9400+ с техпроцессом 3 нм. Установлена двойная камера, AMOLED-экран на 6,83 дюйма с частотой 144 Гц и батарея 7410 мА·ч с зарядкой 100 Вт.

В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков. Также есть NFC, ИК-пульт и стереодинамики. Поддерживаются все основные частоты 4G для России, кроме Band 20.

Основная камера — 50 Мп с сенсором Light Hunter 800, оптической стабилизацией, диафрагмой f/1.88 и фокусным расстоянием 1/1.55″. Второй модуль — 8 Мп широкоугольный. Фронтальная камера — 20 Мп, встроена в центр экрана. Есть запись в 4K 60 fps, 1080p до 960 fps и замедленное видео.

Смартфон представлен в четырёх цветах: зелёном, фиолетовом, белом и сером варианте.

Цены следующие:

12+256 ГБ — 2599 юаней

12+512 ГБ — 2999 юаней

16+512 ГБ — 2799 юаней

16+1 ТБ — 3299 юаней

Старт продаж в Китае уже начался. Глобальная версия устройства может выйти в сентябре под названием Xiaomi 15T Pro.