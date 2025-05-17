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Xiaomi прекращает поддержку 7 смартфонов Redmi и Poco

Они больше не получат обновления ПО и патчи безопасности.

Xiaomi обновила список смартфонов, срок поддержки которых подходит к концу. В него вошли семь устройств Redmi и Poco.

В июне 2025 года компания прекратит поддержку следующих смартфонов:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi K50i
  • Poco X4 GT
  • Poco C40
  • Redmi K40S
  • Poco F4

Это означает, что устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения, в том числе патчи безопасности. Естественно, владельцы этих смартфонов смогут продолжать ими пользоваться, однако без апдейтов они станут более уязвимыми для вредоносного ПО.

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Источник:
Gizmochina
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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