Xiaomi прекращает поддержку 7 смартфонов Redmi и Poco

Xiaomi обновила список смартфонов, срок поддержки которых подходит к концу. В него вошли семь устройств Redmi и Poco.

В июне 2025 года компания прекратит поддержку следующих смартфонов:

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

Poco X4 GT

Poco C40

Redmi K40S

Poco F4

Это означает, что устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения, в том числе патчи безопасности. Естественно, владельцы этих смартфонов смогут продолжать ими пользоваться, однако без апдейтов они станут более уязвимыми для вредоносного ПО.