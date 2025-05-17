Xiaomi прекращает поддержку 7 смартфонов Redmi и Poco

Xiaomi обновила список смартфонов, срок поддержки которых подходит к концу. В него вошли семь устройств Redmi и Poco.
В июне 2025 года компания прекратит поддержку следующих смартфонов:
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi K50i
- Poco X4 GT
- Poco C40
- Redmi K40S
- Poco F4
Это означает, что устройства больше не будут получать обновления программного обеспечения, в том числе патчи безопасности. Естественно, владельцы этих смартфонов смогут продолжать ими пользоваться, однако без апдейтов они станут более уязвимыми для вредоносного ПО.
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