Xiaomi начала тестировать HyperOS 2.3 на базе Android 16

Компания Xiaomi начала тестировать новую версию фирменной оболочки — HyperOS 2.3 на базе Android 16. В нем принимают участие глобальные и европейские версии Xiaomi 15.
Номера тестируемых сборок:
- WOCCNXM
- WOCEUXM
- WOCMIXM
Тест направлен на проверку совместимости с Android 16 и выявление возможных ошибок до широкого запуска.
Профильные издания отмечают, что HyperOS 2.3 предложит пользователям глубокую интеграцию с Android 16, повышенную производительность, улучшения безопасности и обновленные элементы интерфейса.
Ожидается, что Xiaomi начнет распространять HyperOS 2.3 в июне 2025 года. Обновиться смогут только устройства, поддерживающие Android 16.
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