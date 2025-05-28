Xiaomi начала тестировать HyperOS 2.3 на базе Android 16

Компания Xiaomi начала тестировать новую версию фирменной оболочки — HyperOS 2.3 на базе Android 16. В нем принимают участие глобальные и европейские версии Xiaomi 15.

Номера тестируемых сборок:

WOCCNXM

WOCEUXM

WOCMIXM

Тест направлен на проверку совместимости с Android 16 и выявление возможных ошибок до широкого запуска.

Профильные издания отмечают, что HyperOS 2.3 предложит пользователям глубокую интеграцию с Android 16, повышенную производительность, улучшения безопасности и обновленные элементы интерфейса.

Ожидается, что Xiaomi начнет распространять HyperOS 2.3 в июне 2025 года. Обновиться смогут только устройства, поддерживающие Android 16.