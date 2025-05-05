Новости

Xiaomi представила мощный авто-пылесос за $40 — с USB-C и мотором на 100 000 об/мин

Mijia Car Vacuum Cleaner собирает всё — от шерсти до пыли — и заряжается за 1,5 часа.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:26

Xiaomi анонсировала компактный автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner. Новинка получила мотор с частотой 100 000 об/мин и мощность всасывания 21 кПа, что делает её одной из самых эффективных моделей в классе. Устройство уже доступно для предзаказа на фирменной краудфандинговой платформе компании.

Пылесос оснащён 5-ступенчатой системой фильтрации, включая циклон, металлическую сетку и моющиеся фильтры. Аккумулятор ёмкостью 2400 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C — полный цикл занимает всего 1,5 часа. Пылесборник объёмом 150 мл легко очищается одним нажатием.

Компактный корпус и набор насадок позволяют использовать пылесос не только в машине, но и дома: для диванов, столов, ковров и труднодоступных мест.

Цена по сбору — 349 юаней (примерно 48 долларов), а с национальной субсидией — всего 296,65 юаней (около 40 долларов или 3700 рублей). Сбор средств стартует 12 мая в 10:00 и завершится 19 мая.

Теги: 
Источник:
Xiaomi
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Xiaomi представила мощный авто-пылесос за $40 — с USB-C и мотором на 100 000 об/мин
сегодня в 14:26
Характеристики HONOR 400 и 400 Pro утекли в сеть до анонса
сегодня в 13:58
Известна причина массового сбоя в работе мобильных операторов в России
сегодня в 12:30
Microsoft отключает пароли в новых аккаунтах
сегодня в 11:41
Bosch представила самый мощный магниевый мотор для электровелосипедов
сегодня в 11:35
3D-печатный «волос» поможет читать мозг — учёные из США представили гибкий ЭЭГ-датчик
сегодня в 11:26
Samsung запустила массовое производство Galaxy Z Fold 7 и Flip 7
сегодня в 11:25
iPhone 18 Pro получит подэкранный Face ID и избавится от Dynamic Island
сегодня в 11:19
В России предложили верифицировать арендаторов самокатов через Госуслуги
сегодня в 11:01
iQOO представила Buds 1i — наушники за $22 с автономностью до 50 часов
сегодня в 10:53

Обзоры на The GEEK