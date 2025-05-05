Xiaomi представила мощный авто-пылесос за $40 — с USB-C и мотором на 100 000 об/мин

Xiaomi анонсировала компактный автомобильный пылесос Mijia Car Vacuum Cleaner. Новинка получила мотор с частотой 100 000 об/мин и мощность всасывания 21 кПа, что делает её одной из самых эффективных моделей в классе. Устройство уже доступно для предзаказа на фирменной краудфандинговой платформе компании.

Пылесос оснащён 5-ступенчатой системой фильтрации, включая циклон, металлическую сетку и моющиеся фильтры. Аккумулятор ёмкостью 2400 мАч поддерживает быструю зарядку через USB-C — полный цикл занимает всего 1,5 часа. Пылесборник объёмом 150 мл легко очищается одним нажатием.

Компактный корпус и набор насадок позволяют использовать пылесос не только в машине, но и дома: для диванов, столов, ковров и труднодоступных мест.

Цена по сбору — 349 юаней (примерно 48 долларов), а с национальной субсидией — всего 296,65 юаней (около 40 долларов или 3700 рублей). Сбор средств стартует 12 мая в 10:00 и завершится 19 мая.