Почти 30 смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi получат новую версию HyperOS 2

Xiaomi начала тестировать прошивку HyperOS 2.0.203 на 32 флагманских устройствах. Обновление затронет смартфоны и планшеты Xiaomi, Poco и Redmi.

В число тестируемых моделей входят:

Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15S Pro

Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra / 14T Pro

Redmi K70 / K70 Pro / K70 Ultra / K70E

Redmi Note 14 / 14 Pro / 14 Pro+

Poco F6 Pro / F7 / F7 Pro / F7 Ultra / X6 Pro / X7 / X7 Pro / M7 Pro 5G

Redmi Turbo 4 / Turbo 4 Pro / K80 / K80 Pro

Xiaomi Mix Flip / Mix Fold 4

Xiaomi Pad 6S Pro / Pad 7 / Pad 7 Pro

Важно отметить, что новая версия системы тестируется исключительно в Китае.

Параллельно компания работает над HyperOS 2.2, стабильная версия которой выйдет в ближайшие недели.