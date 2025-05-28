Почти 30 смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi получат новую версию HyperOS 2

Xiaomi начала тестировать прошивку HyperOS 2.0.203 на 32 флагманских устройствах. Обновление затронет смартфоны и планшеты Xiaomi, Poco и Redmi.
В число тестируемых моделей входят:
- Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15S Pro
- Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra / 14T Pro
- Redmi K70 / K70 Pro / K70 Ultra / K70E
- Redmi Note 14 / 14 Pro / 14 Pro+
- Poco F6 Pro / F7 / F7 Pro / F7 Ultra / X6 Pro / X7 / X7 Pro / M7 Pro 5G
- Redmi Turbo 4 / Turbo 4 Pro / K80 / K80 Pro
- Xiaomi Mix Flip / Mix Fold 4
- Xiaomi Pad 6S Pro / Pad 7 / Pad 7 Pro
Важно отметить, что новая версия системы тестируется исключительно в Китае.
Параллельно компания работает над HyperOS 2.2, стабильная версия которой выйдет в ближайшие недели.
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