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Почти 30 смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi получат новую версию HyperOS 2

Началось тестирование Xiaomi HyperOS 2.0.203 для новых устройств.

Xiaomi начала тестировать прошивку HyperOS 2.0.203 на 32 флагманских устройствах. Обновление затронет смартфоны и планшеты Xiaomi, Poco и Redmi.

В число тестируемых моделей входят:

  • Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra / 15S Pro
  • Xiaomi 14 / 14 Pro / 14 Ultra / 14T Pro
  • Redmi K70 / K70 Pro / K70 Ultra / K70E
  • Redmi Note 14 / 14 Pro / 14 Pro+
  • Poco F6 Pro / F7 / F7 Pro / F7 Ultra / X6 Pro / X7 / X7 Pro / M7 Pro 5G
  • Redmi Turbo 4 / Turbo 4 Pro / K80 / K80 Pro
  • Xiaomi Mix Flip / Mix Fold 4
  • Xiaomi Pad 6S Pro / Pad 7 / Pad 7 Pro

Важно отметить, что новая версия системы тестируется исключительно в Китае.

Параллельно компания работает над HyperOS 2.2, стабильная версия которой выйдет в ближайшие недели.

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Источник:
XiaomiTime
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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