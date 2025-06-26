Xiaomi представила Mi Smart Band 10 с симметричными рамками и новым ремешком

Mi Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым дисплеем с яркостью до 1500 нит и рамками одинаковой толщины — 2 мм по всем сторонам. Экран поддерживает управление мокрыми пальцами.
Браслет будет доступен в нескольких цветах, включая версии с керамическим корпусом. В комплекте появился новый ремешок из шёлка.
Набор функций остался прежним. Устройство отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс и женское здоровье. Поддерживается более 150 спортивных режимов.
Автономность достигает 21 дня при стандартном использовании и до 9 дней при активном Always On Display.
Браслет поступит в продажу в Китае по следующим ценам:
- Стандартная версия — 269 юаней (3 000 руб)
- С модулем NFC — 319 юаней (3 500 руб)
- С керамическим корпусом — 379 юаней (4 200 руб)
Глобальная дата старта пока не объявлена.
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