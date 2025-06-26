Xiaomi представила Mi Smart Band 10 с симметричными рамками и новым ремешком

Mi Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым дисплеем с яркостью до 1500 нит и рамками одинаковой толщины — 2 мм по всем сторонам. Экран поддерживает управление мокрыми пальцами.

Браслет будет доступен в нескольких цветах, включая версии с керамическим корпусом. В комплекте появился новый ремешок из шёлка.

Набор функций остался прежним. Устройство отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, сон, стресс и женское здоровье. Поддерживается более 150 спортивных режимов.

Автономность достигает 21 дня при стандартном использовании и до 9 дней при активном Always On Display.

Браслет поступит в продажу в Китае по следующим ценам:

Стандартная версия — 269 юаней (3 000 руб)

С модулем NFC — 319 юаней (3 500 руб)

С керамическим корпусом — 379 юаней (4 200 руб)

Глобальная дата старта пока не объявлена.