Утечка: Xiaomi 16 Pro Max получит блок камер в стиле iPhone 17 Pro, но с дисплеем

Xiaomi 16 Pro Max может получить обновленный блок камер во всю ширину смартфона в стиле iPhone 17 Pro. Об этом свидетельствует свежее шпионское фото задней панели устройства Xiaomi, опубликованное в сети.

Примечательно, что отличительной чертой широкого блока камер Xiaomi 16 Pro Max станет дополнительный дисплей. При этом некоторые сенсоры, судя по всему, будут вынесены под блок камер.

В сети уже опубликовали концепт того, как может выглядеть Xiaomi 16 Pro Max.