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Утечка: Xiaomi 16 Pro Max получит блок камер в стиле iPhone 17 Pro, но с дисплеем

Шпионское фото задней панели смартфона попало в сеть.

Xiaomi 16 Pro Max может получить обновленный блок камер во всю ширину смартфона в стиле iPhone 17 Pro. Об этом свидетельствует свежее шпионское фото задней панели устройства Xiaomi, опубликованное в сети.

Примечательно, что отличительной чертой широкого блока камер Xiaomi 16 Pro Max станет дополнительный дисплей. При этом некоторые сенсоры, судя по всему, будут вынесены под блок камер.

В сети уже опубликовали концепт того, как может выглядеть Xiaomi 16 Pro Max.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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