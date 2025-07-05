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Xiaomi выпустила умные аудиоочки с автономностью до 11 дней за $87

Гаджет официально представили на мировом рынке.

Xiaomi официально представила на мировом рынке свои умные аудиоочки Smart Audio Glasses. Это бюджетная альтернатива более дорогим моделям.

За качественный звук в очках отвечают ультразвуковые динамики. Для комфортных разговоров устройство оснащено двойной технологией защиты от утечки звука, а также функцией шумоподавления во время вызовов.

Система со съемными шарнирами позволяет пользователям менять оправы, а защита по стандарту IP54 гарантирует, что их можно носить под дождем. Одним из главных преимуществ Smart Audio Glasses стало время автономной работы:

  • 11 дней в режиме ожидания
  • 10 часов воспроизведения музыки
  • 7 часов разговоров
  • 24 часа базового использования

Управление очками осуществляется с помощью сенсоров. Пользователи могут воспроизводить/приостанавливать музыку, регулировать громкость, переключать треки и выполнять другие действия. Кроме того, они поддерживают голосовых помощников.

Гаджет также оснащен интеллектуальной технологией, которая автоматически приостанавливает воспроизведение музыки, когда вы снимаете очки.

Xiaomi Smart Audio Glasses уже доступны для покупки. Стоимость на AliExpress — около $87 (~6 900 рублей).

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Источник:
Xiaomi
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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