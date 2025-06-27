Игровой планшет Redmi K Pad готовится к глобальному релизу

Планшет Redmi K Pad, недавно представленный в Китае, появился в базах TDRA и IMDA. Это сигнал о скором международном запуске, который ожидается уже в июле.

Redmi K Pad получил одобрение регуляторов ОАЭ и Сингапура под модельным номером 25079RPDCG. Сертификаты выданы организациями TDRA и IMDA, статус устройства указан как активный. Хотя финальное маркетинговое название пока не раскрыто, серийный номер указывает на возможный запуск в следующем месяце.

В Китае планшет Redmi K Pad был представлен одновременно с моделями Redmi K80 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro, Mix Flip 2 и Smart Band 10. Из них только K Pad уже прошёл международные сертификационные процедуры. Это повышает шансы на скорый старт продаж за пределами Китая.

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Устройство позиционируется как компактный игровой планшет. Он оснащён 8,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9400 Plus. Конфигурации включают до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X/T и до 1 ТБ хранилища UFS 4.1.

Планшет работает на Android 15 с оболочкой HyperOS 2. Аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Также заявлены два USB-C порта, стереодинамики с Dolby Atmos и вибромоторы по оси X. Толщина корпуса составляет 6,46 мм, вес — 326 граммов.

Основная камера — 13 Мп с LED-вспышкой, фронтальная — 8 Мп.

Цена Redmi K Pad в Китае

В Китае Redmi K Pad продаётся по цене от 2799 юаней (~31 тыс. руб). Ожидается, что международный релиз состоится в июле. В Европе также были замечены три модели с номерами 25097RP43G, 25091RP04G и 25099RP08G. Последняя, вероятно, выйдет под брендом Poco. Их анонс ожидается ближе к сентябрю.