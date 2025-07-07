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Планшеты Viwoods AiPaper и AiPaper Mini вышли в России с E-Ink экранами и ChatGPT

Устройства подходят для чтения, письма и аннотирования.

Бренд Viwoods представил в России планшеты AiPaper и AiPaper Mini. Особенностью новинок стали экраны на электронных чернилах (E-Ink), а также встроенный искусственный интеллект ChatGPT и DeepSeek.

AiPaper — самый тонкий планшет с электронными чернилами. Он получил 10,65-дюймовый экран Carta 1300 Mobius без подсветки с разрешением 2560×1920 пикселей (300 ppi). Устройство имеет ультратонкий корпус толщиной всего 4,5 мм и оснащено батареей на 4100 мАч. Аккумулятора хватает на 1 неделю активного пользования или до 4 недель в режиме ожидания.

AiPaper

AiPaper Mini — более компактная и портативная модель. Она получила 8,2-дюймовый экран Carta 1000 с пленкой для письма и встроенной подсветкой. Вес Mini-версии составляет всего 230 граммов, толщина — 5,2 мм, разрешение — 1920×1440 с плотностью 292 ppi. Аккумулятор емкостью 2450 мАч обеспечивает до недели автономной работы.

AiPaper Mini

AiPaper и AiPaper Mini оснащены 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. «Из коробки» планшеты работают на Android 13 и поддерживают Bluetooth, Wi-Fi, EMR-стилусы и голосовое управление.

На планшетах предустановлен фирменный каталог приложений AppStore от Viwoods, адаптированный для российского рынка, а также RuStore.

Устройства подходят для чтения, письма и аннотирования книг, учебников и PDF-файлов с возможностью быстро фиксировать важные мысли. Встроенные ChatGPT и DeepSeek помогают преобразовывать рукописный текст, анализировать заметки, создавать аннотации, составлять отчеты.

Обе модели поставляются со стилусом и фирменным чехлом. Планшеты Viwoods AiPaper и AiPaper Mini уже доступны для заказа в России по следующим ценам:

  • Viwoods AiPaper — 89 990 рублей
  • Viwoods AiPaper Mini — 69 990 рублей
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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