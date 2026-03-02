Apple обновила iPad Air до M4

Apple обновила линейку iPad Air, переведя её на чип M4. Внешне планшет не изменился — это всё тот же тонкий Air в корпусе прошлого поколения.

Процессор M4 включает 8 ядер CPU, 9 ядер GPU и 16-ядерный нейродвижок. По заявлению компании, производительность выросла примерно на 30% по сравнению с версией на M3 и более чем вдвое относительно модели на M1. Объём оперативной памяти теперь составляет 12 ГБ вместо 8 ГБ.

Также планшет получил поддержку Wi-Fi 7 и обновлённые модемы N1 и C1X в версиях с мобильной связью.

iPad Air снова доступен в двух размерах — 11 и 13 дюймов. Варианты накопителя — от 128 ГБ до 1 ТБ. Цвета: Space Grey, Blue, Purple и Starlight.

Цены не изменились. Версия 11 дюймов с Wi-Fi стартует от 599 долларов, 13-дюймовая — от 799 долларов. Предзаказы откроются 4 марта, продажи начнутся 11 марта.

По сути, обновление носит технический характер: быстрее чип, больше памяти и актуальные модули связи. В остальном iPad Air остаётся тем же устройством.