Apple обновила iPad Air до M4 | The GEEK
close
Новости

Apple обновила iPad Air до M4

Дизайн прежний, цены те жe.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:49

Apple обновила линейку iPad Air, переведя её на чип M4. Внешне планшет не изменился — это всё тот же тонкий Air в корпусе прошлого поколения.

Процессор M4 включает 8 ядер CPU, 9 ядер GPU и 16-ядерный нейродвижок. По заявлению компании, производительность выросла примерно на 30% по сравнению с версией на M3 и более чем вдвое относительно модели на M1. Объём оперативной памяти теперь составляет 12 ГБ вместо 8 ГБ.

Также планшет получил поддержку Wi-Fi 7 и обновлённые модемы N1 и C1X в версиях с мобильной связью.

iPad Air снова доступен в двух размерах — 11 и 13 дюймов. Варианты накопителя — от 128 ГБ до 1 ТБ. Цвета: Space Grey, Blue, Purple и Starlight.

Цены не изменились. Версия 11 дюймов с Wi-Fi стартует от 599 долларов, 13-дюймовая — от 799 долларов. Предзаказы откроются 4 марта, продажи начнутся 11 марта.

По сути, обновление носит технический характер: быстрее чип, больше памяти и актуальные модули связи. В остальном iPad Air остаётся тем же устройством.

Встречаем iPhone 17e

Apple представила iPhone 17e
id·220424·20260302_1749
Apple представила iPhone 17e
HONOR представила MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Xiaomi 17, 17 Ultra и 17 Ultra by Leica вышли на глобальный рынок
HUAWEI Mate 80 Pro и MatePad Mini вышли на глобальный рынок
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире
Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста
Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1
Apple анонсировала презентацию устройства в начале марта
Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном
Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass
Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России
Xiaomi выпустила планшет в стиле Гарри Поттера
Xiaomi выпустит лимитированный планшет Redmi Pad 2 Pro в стиле Гарри Поттера
MAIBENBEN выпустила свой первый планшет PAD 5 в России
Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов и планшетов в 2026 году

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры