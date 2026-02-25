Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире | The GEEK
Анонсирован HONOR MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире

Полноценная презентация ожидается на MWC 2026.
Редакция The GEEK сегодня в 16:39

HONOR анонсировала новый планшет MagicPad 4. По словам производителя, это самый тонкий планшет в мире. Толщина корпуса без учёта камеры составляет всего 4,8 мм. Для сравнения iPad Pro толще на 0,3 мм.

Новинка получила 12,3-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 165 Гц. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч.

Внутри установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5. Планшет будет доступен с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а также с накопителем на 256 или 512 ГБ.

Вес устройства составляет 450 граммов. Из коробки MagicPad 4 работает на MagicOS 10 (Android 16). Также заявлена мощная аудиосистема с восьмью динамиками.

Оставшиеся детали, включая стоимость и сроки начала продаж, будут раскрыты на выставке MWC 2026 в Барселоне, которая пройдёт в начале марта.

