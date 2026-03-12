Загрузчик Xiaomi 17 удалось разблокировать через уязвимость в чипе | The GEEK
Загрузчик Xiaomi 17 удалось разблокировать через уязвимость в чипе

Энтузиасты нашли способ разблокировки загрузчика на некоторых новых смартфонах Xiaomi, несмотря на ужесточение политики компании.
Редакция The GEEK сегодня в 08:48

Пользователи нашли способ разблокировать загрузчик на некоторых новых смартфонах Xiaomi, несмотря на ограничения, введённые компанией.

О найденной лазейке сообщил пользователь X под ником realNyarime. По его словам, метод работает на устройствах с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Речь идёт о следующих моделях:

  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Ultra
  • Redmi K90 Pro Max

Метод использует уязвимость в проверке цифровой подписи. Благодаря этому можно запускать неподписанные прошивки и изменять данные devinfo в защищённом разделе RPMB.

Однако у такого способа есть и минусы. Из-за вмешательства в защищённую среду Trusted Execution Environment может перестать работать биометрическая аутентификация.

Xiaomi раскрыла график обновления устройств до HyperOS 3.1

По данным зарубежных СМИ, Xiaomi уже пытается закрыть уязвимость через обновления прошивки. Поэтому пользователи, заинтересованные в разблокировке, стараются использовать новые устройства, на которых ещё не установлены последние обновления.

