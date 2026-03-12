Загрузчик Xiaomi 17 удалось разблокировать через уязвимость в чипе

Пользователи нашли способ разблокировать загрузчик на некоторых новых смартфонах Xiaomi, несмотря на ограничения, введённые компанией.

О найденной лазейке сообщил пользователь X под ником realNyarime. По его словам, метод работает на устройствах с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Речь идёт о следующих моделях:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra

Redmi K90 Pro Max

Метод использует уязвимость в проверке цифровой подписи. Благодаря этому можно запускать неподписанные прошивки и изменять данные devinfo в защищённом разделе RPMB.

Однако у такого способа есть и минусы. Из-за вмешательства в защищённую среду Trusted Execution Environment может перестать работать биометрическая аутентификация.

По данным зарубежных СМИ, Xiaomi уже пытается закрыть уязвимость через обновления прошивки. Поэтому пользователи, заинтересованные в разблокировке, стараются использовать новые устройства, на которых ещё не установлены последние обновления.