Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro | The GEEK
close
Новости

Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro

Он получил две версии — с Wi-Fi и 5G.

Xiaomi выпустила на мировой рынок новый планшет — Redmi Pad 2 Pro. Устройство получило сбалансированное «железо» по доступной цене.

Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд цветов.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X), хранилище до 256 ГБ (UFS 2.2), а также аккумулятор на 12 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

За фото и видеовозможности отвечают две 8-мегапиксельные камеры — фронтальная и основная. Кроме того, есть аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Redmi Pad 2 Pro работает на HyperOS 2, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, а также (в некоторых версиях) SIM-карты с 5G.

Цены:

  • Redmi Pad 2 Pro (6/128 ГБ, Wi-Fi) — 299,99 евро (~29 600 рублей);
  • Redmi Pad 2 Pro (6/256 ГБ, 5G) — 379,99 евро (~37 500 рублей);
  • Redmi Pad 2 Pro (8/256 ГБ) — 379,99 евро (~37 500 рублей).
id·211144·20250924_1914
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлены Xiaomi 15T и 15T Pro — большие экраны и флагманское «железо»
Xiaomi назначила дату презентации серии 17 и планшетов Pad 8
Дебютировал обновленный планшет HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte
В России стартовали продажи POCO C85 с батареей на 6000 мА·ч и экраном 120 Гц
Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3
Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты
Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17
Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации
HUAWEI представила компактный планшет MatePad Mini
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S11 Ultra — еще тоньше, еще мощнее
Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России
Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России
Инсайдер назвал дату выхода Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro
Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами
Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры