Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi выпустила на мировой рынок новый планшет — Redmi Pad 2 Pro. Устройство получило сбалансированное «железо» по доступной цене.

Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд цветов.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X), хранилище до 256 ГБ (UFS 2.2), а также аккумулятор на 12 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

За фото и видеовозможности отвечают две 8-мегапиксельные камеры — фронтальная и основная. Кроме того, есть аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Redmi Pad 2 Pro работает на HyperOS 2, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, а также (в некоторых версиях) SIM-карты с 5G.

Цены: