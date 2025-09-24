Xiaomi представила новый доступный планшет Redmi Pad 2 Pro

Xiaomi выпустила на мировой рынок новый планшет — Redmi Pad 2 Pro. Устройство получило сбалансированное «железо» по доступной цене.
Планшет оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 нит. Экран поддерживает отображение 1,07 млрд цветов.
Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти (LPDDR4X), хранилище до 256 ГБ (UFS 2.2), а также аккумулятор на 12 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
За фото и видеовозможности отвечают две 8-мегапиксельные камеры — фронтальная и основная. Кроме того, есть аудиоразъем 3,5 мм и слот для карт памяти microSD. Redmi Pad 2 Pro работает на HyperOS 2, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, а также (в некоторых версиях) SIM-карты с 5G.
Цены:
- Redmi Pad 2 Pro (6/128 ГБ, Wi-Fi) — 299,99 евро (~29 600 рублей);
- Redmi Pad 2 Pro (6/256 ГБ, 5G) — 379,99 евро (~37 500 рублей);
- Redmi Pad 2 Pro (8/256 ГБ) — 379,99 евро (~37 500 рублей).
