HONOR представила MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире

Вместе с раскладушкой Magic V6 на MWC 2026 компания HONOR представила планшет MagicPad 4. Ключевой фишкой устройства стала рекордная толщина — всего 4,8 мм. Для сравнения iPad Pro толще на 0,3 мм.

HONOR MagicPad 4 получил 12,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 3000×1920 пикселей, частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 2400 нит.

Аппаратной основой новинки стал процессор Snapdragon 8 Gen 5. Его дополняют 12/16 ГБ оперативной памяти и ультратонкий аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Кроме того, планшет получил 13-Мп основную камеру с автофокусом, 9-Мп фронталку, 8 динамиков, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

MagicPad 4 представлен в двух конфигурациях памяти 12/256 ГБ и 16/512 ГБ по ценам 699 евро (~63 800 рублей) и 799 евро (~72 900 рублей) соответственно.