Компактный OPPO Reno15 Pro 5G выйдет на российском рынке

В этом году россиян ждёт ещё одна новинка от OPPO.
Редакция The GEEK сегодня в 10:01

30 января в России стартовали продажи новой серии смартфонов OPPO Reno 15, в которую вошли модели Reno 15 5G и Reno 15 F. При этом позже на российском рынке появится ещё одна модель — OPPO Reno 15 Pro 5G.

Reno 15 Pro 5G — компактный смартфон с 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц. «Под капотом» устройства процессор MediaTek Dimensity 8450, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и батарея на 6200 мАч с зарядкой 80 Вт.

OPPO Reno15 Pro 5G

Особое внимание в модели уделено камерам:

  • Основная — 200 Мп, f/1.8, OIS;
  • Телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, OIS;
  • Сверхширик — 50 Мп, f/2.0, автофокус;
  • Фронтальная — 50 Мп, f/2.0, автофокус.

Глобальная версия устройства вышла в начале января. Дата начала продаж и цена OPPO Reno 15 Pro 5G в России будут объявлены позже.

