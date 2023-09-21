Xiaomi выпустила бюджетные Redmi Buds 5 с шумодавом и 40 часами автономности

21 сентября Redmi провела презентацию, в ходе которой помимо новой серии смартфонов Note 13 компания представила беспроводные наушники Buds 5.

Внутри наушников 12,4-миллиметровые динамики с титановым покрытием. Redmi Buds 5 предлагают активное шумоподавление до 46 дБ, что в 2,6 раза превосходит возможности их предшественника, трехуровневый режим прозрачности, два микрофона с шумоподавлением, а также поддержку Bluetooth 5.3.

Что касается автономной работы, то Redmi обещает до 40 часов работы вместе с кейсом. Сами наушники обеспечивают 10 часов воспроизведения контента без подзарядки при выключенном шумоподавлении и 8 часов при включенном шумоподавлении. Buds 5 позволяют пользователю прослушивать до двух часов музыки после всего 5 минут зарядки.

Относительно дизайна, у Buds 5 в сравнении с четвертой моделью измененная форма «ножки», а светодиодная подсветка отражает различные состояния устройства, например, зарядку и сопряжение со смартфоном.

Redmi Buds 5 представлены в черном, голубом и белом цветах, а в сотрудничестве с брендом одежды AAPE была создана специальная версия наушников в камуфляжной расцветке.

Стоимость стандартных Redmi Buds 5 – $27 (около 2 600 рублей), а версии от AAPE – $40 (около 3 850 рублей).