Realme неожиданно отменяет линейки GT 9 и Neo 9
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Realme неожиданно отменяет линейки GT 9 и Neo 9

Великая реорганизация: realme сворачивает линейки, пока OnePlus 16 готовится к рекордам.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:04
Realme неожиданно отменяет линейки GT 9 и Neo 9

Realme может кардинально изменить свою стратегию. По информации инсайдера Digital Chat Station, компания уже прекратила производство всех актуальных смартфонов для китайского рынка, а оставшиеся запасы планирует распродать к ноябрю. Если эти сведения подтвердятся, серии realme GT 9 и realme Neo 9 в Китае в 2026 году не выйдут.

Ранее realme уже объявила, что сосредоточится на международных рынках, где видит больший потенциал роста, особенно в сегменте производительных и игровых смартфонов. По словам инсайдера, глобальная линейка устройств теперь будет заметно отличаться от китайской.

Утверждается, что за пределами Китая компания также не планирует выпускать новые модели серий GT и Neo. В ряде стран их место займут смартфоны номерной серии. Кроме того, realme намерена сосредоточиться только на смартфонах и аудиоустройствах, временно отказавшись от планшетов и ноутбуков. При этом в будущем компания якобы рассматривает выпуск игрового планшета.

Инсайдер также сообщил, что OnePlus не планирует сотрудничать с Ricoh в области камер и продолжит делать ставку на игровую производительность. По слухам, будущий OnePlus 16 получит экран с частотой обновления 185 Гц, увеличенный аккумулятор и новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Официально realme не подтверждала отказ от серий GT и Neo. Если информация окажется верной, это станет одним из самых серьёзных изменений в стратегии бренда за последние годы.

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