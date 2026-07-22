Realme неожиданно отменяет линейки GT 9 и Neo 9

Realme может кардинально изменить свою стратегию. По информации инсайдера Digital Chat Station, компания уже прекратила производство всех актуальных смартфонов для китайского рынка, а оставшиеся запасы планирует распродать к ноябрю. Если эти сведения подтвердятся, серии realme GT 9 и realme Neo 9 в Китае в 2026 году не выйдут.

Ранее realme уже объявила, что сосредоточится на международных рынках, где видит больший потенциал роста, особенно в сегменте производительных и игровых смартфонов. По словам инсайдера, глобальная линейка устройств теперь будет заметно отличаться от китайской.

Утверждается, что за пределами Китая компания также не планирует выпускать новые модели серий GT и Neo. В ряде стран их место займут смартфоны номерной серии. Кроме того, realme намерена сосредоточиться только на смартфонах и аудиоустройствах, временно отказавшись от планшетов и ноутбуков. При этом в будущем компания якобы рассматривает выпуск игрового планшета.

Инсайдер также сообщил, что OnePlus не планирует сотрудничать с Ricoh в области камер и продолжит делать ставку на игровую производительность. По слухам, будущий OnePlus 16 получит экран с частотой обновления 185 Гц, увеличенный аккумулятор и новый чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Официально realme не подтверждала отказ от серий GT и Neo. Если информация окажется верной, это станет одним из самых серьёзных изменений в стратегии бренда за последние годы.