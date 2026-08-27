realme P4 проверили в PUBG MOBILE: после четырёх матчей осталось более 80% заряда
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realme P4 проверили в PUBG MOBILE: после четырёх матчей осталось более 80% заряда

Заодно игрокам дали попробовать новый режим PUBG MOBILE до его релиза.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
realme P4 проверили в PUBG MOBILE: после четырёх матчей осталось более 80% заряда

Бренд realme провёл игровой тест смартфона P4 в московском кинотеатре КАРО 7 Атриум. На двух устройствах несколько часов играли в PUBG MOBILE, а игровой процесс выводили на большой экран.

Оба смартфона начали со 100% заряда. После первого матча осталось 95% и 97%, после второго 93% и 94%, после третьего 85% и 87%. Четвертую игру устройства закончили с 81% и 83%.

В среднем один матч продолжительностью 25–30 минут расходовал около 4–5% аккумулятора, а вся игровая сессия продолжалась примерно с 19:30 до 22:00.

Игроки тестировали бета-версию PUBG MOBILE 4.6 с режимом «Полуночные Охотники». Его релиз запланирован на 9 сентября 2026 года.

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