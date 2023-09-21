Представлена линейка смартфонов Redmi Note 13: характеристики, цены

Линейка бюджетных смартфонов Redmi Note 13 наконец-то была официально представлена в Китае. Всего на рынок поступят три модели: Note 13, 13 Pro и 13 Pro+.

Внешне устройства можно различить с первого взгляда. Note 13 и 13 Pro имеют идентичный дизайн — плоский дисплей, плоские грани, стеклянный задник, но отличающийся блок камер. В то время как Note 13 Pro+ имеет свои отличительные черты — экран-водопад, скругленные углы, задник из искусственной кожи, а также измененные камеры.

Redmi Note 13

Note 13 обладает менее продвинутыми характеристиками в сравнении с Pro-моделями, что делает стоимость устройства относительно низкой. Но даже при своей доступности, данный смартфон демонстрирует несколько преимуществ перед другими устройствами в своем сегменте.

Толщина новинки 7,6 мм, а вес – 173,5 граммов. Устройство получило боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.3 и аудиоразъем 3,5 мм. Даже самый экономичный вариант в серии обеспечивает некоторую защиту от воды IP54.

Характеристики Redmi Note 13

Экран: 6,67 дюйма, 2460х1080, OLED, 120 Гц, Gorilla Glass 5

Процессор: MediaTek Dimensity 6080

ОЗУ: 6/8/12 ГБ

Память: 128/256 ГБ

Камеры: 100 Мп – основная, 2 Мп – датчик глубины, 16 Мп – фронтальная

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

ОС: MIUI 14 на базе Android 13

Цены

6/128 ГБ – около 14 500 рублей.

8/128 ГБ – около 15 800 рублей.

8/256 ГБ – около 18 500 рублей.

12/256 ГБ – около 21 000 рублей.

Redmi Note 13 Pro

Модель Note 13 Pro получила новый чип Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей с диагональю 6,67 дюйма имеет разрешение 2712х1120 пикселей, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 1800 нит.

Смартфон оснащен встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, который не только быстро реагирует на прикосновение, но и позволяет считывать частоту сердечных сокращений пользователя.

Также Pro-версия получила NFC, классический аудиоразъем 3,5 мм, а также защиту от воды по стандарту IP54.

Характеристики Redmi Note 13 Pro

Экран: 6,67 дюйма, 2712х1220, AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

ОЗУ: 8/12/16 ГБ

Память: 128/256/512 ГБ

Камеры: 200 Мп – основная, 8 Мп – широкоугольная, 2 Мп – макро, 16 Мп – фронтальная

Батарея: 5100 мАч, быстрая зарядка 67 Вт

ОС: MIUI 14 на базе Android 13

Цены

8/128 ГБ – около 18 500 рублей.

8/256 ГБ – около 19 500 рублей.

12/256 ГБ – около 23 000 рублей.

12/512 ГБ – около 25 500 рублей.

16/512 ГБ – около 26 700 рублей.

Redmi Note 13 Pro+

Уникальной чертой Redmi Note 13 Pro+ стала камера на 200 Мп Samsung ISOCELL HP3. В отличие от других версий, Redmi Note 13 Pro+ обладает изогнутым дисплеем. Его производительность в AnTuTu оценивается в более чем 800 тысяч баллов. За эффективное охлаждение процессора отвечает испарительная камера площадью 4000 мм².

Эта модель стала первой в серии Redmi с уровнем защиты IP68. Компания укрепила внутреннюю структуру устройства и при изготовлении использовала более прочный клей. Смартфон также получил Wi-Fi 6, NFC, стереофонические динамики и ИК-излучатель.

Redmi Note 13 Pro+ будет доступен не только в варианте с экокожей, но и в ограниченной камуфляжной серии, разработанной в партнерстве с брендом AAPE.

Характеристики Redmi Note 13 Pro+

Экран: 6,67 дюйма, 2712х1220, AMOLED, 120 Гц, Gorilla Glass Victus

Процессор: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

ОЗУ: 12/16 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Камеры: 200 Мп – основная, 8 Мп – широкоугольная, 2 Мп – макро, 16 Мп – фронтальная

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 120 Вт

ОС: MIUI 14 на базе Android 13

Цены

12/256 ГБ – около 25 000 рублей.

12/512 ГБ – около 28 000 рублей.

12/512 ГБ (версия AAPE) – около 29 500 рублей.

16/512 ГБ – около 29 500 рублей.