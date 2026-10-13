realme опубликовала список смартфонов, которые обновятся до ColorOS 17

Компания realme опубликовала график обновления своих смартфонов, которые получат ColorOS 17 на базе операционной системы Android 17. Новая прошивка заменит фирменную оболочку realme UI. Первыми обновление получат флагманы серии GT уже в этом году, а владельцам бюджетных устройств придётся ждать до 2027 года.

Список глобальных смартфонов realme, которые получат обновление до ColorOS 17

29 октября 2026 г:

realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition

30 октября 2026 г:

realme GT 7 Pro, 16 Pro+ 5G, 16 Pro 5G

Ноябрь 2026 г:

realme GT 7, GT 7 Dream Edition, GT 7T, 16 5G, 16 Lite 5G, 15 Pro 5G, 15 5G, 15x 5G, 15T 5G

Декабрь 2026 г:

realme GT 6, GT 6T, 16T 5G, 16x 5G, 14 Pro+ 5G, 14 Pro 5G, 14 5G, 14T 5G, 14x 5G

1-й квартал 2027 г:

realme P4 Lite, P3 Lite, Note 80, Note 80s, Note 70, Note 70s, Note 70T

Список версий смартфонов для Индии, которые получат обновление до ColorOS 17

Ноябрь 2026 г:

realme P4 Pro 5G, P4 5G, NARZO 90 5G, NARZO 90x 5G

Декабрь 2026 г:

realme P4s 5G, P4x 5G, P4R 5G, P4 Power 5G, P3 Pro 5G, P3 5G, P3 Ultra 5G, P3 Lite 5G, P3x 5G, NARZO Power 5G, NARZO 100x 5G, NARZO 80 Pro 5G, NARZO 80 Lite 5G, NARZO 80x 5G

1-й квартал 2027 г:

realme NARZO 80 Lite

Ожидается, что смартфоны, которые официально продаются в России и работают на прошивке для ЕАЭС, получат ColorOS 17 примерно на два месяца позже глобальных версий.

Переход на прошивку ColorOS 17 означает отказ realme от дальнейшего развития собственной оболочки realme UI, которая, по сути, была перерисованным аналогом и разрабатывалась в сотрудничестве с OPPO. Новая система основана на Android 17 и, по заявлениям компании, предложит более плавный интерфейс, улучшенное распределение ресурсов и расширенные возможности ИИ. При этом в опубликованном графике отсутствуют смартфоны серии realme C, поэтому сроки их обновления остаются пока неизвестными.