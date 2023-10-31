Xiaomi внедрила в HyperOS эмулятор для запуска старых приложений

Новейший флагман Xiaomi 14, работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, который отличается высокой производительностью, но при этом не поддерживает 32-битные приложения. Это ограничение делает невозможным запуск многих старых программ и игр. Однако, похоже, что Xiaomi нашла решение этой проблемы.

Разработчик под ником realMlgmXyysd заметил в новой прошивке HyperOS эмулятор Tango, созданный Amanieu Systems, который позволяет запускать 32-битные приложения. К примеру, при попытке запустить старую версию игры Flappy Bird, система предупреждает о несовместимости приложения. Тем не менее игра успешно запускается и работает без проблем.

Напомним, что Google уже перешла на прием исключительно 64-битных приложений в своем магазине Google Play.