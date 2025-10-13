Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре

18 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 на базе Android 16 в октябре 2025 года. Это следует из плана распространения прошивки.

Речь идет о следующих смартфонах:

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 15T;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro Iron Man Edition;

Poco X7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad Mini.

Ранее мы опубликовали полный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3 до конца 2025 года и в начале 2026 года.