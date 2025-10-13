Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре

18 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 на базе Android 16 в октябре 2025 года. Это следует из плана распространения прошивки.
Речь идет о следующих смартфонах:
- Xiaomi 15T Pro;
- Xiaomi 15T;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro Iron Man Edition;
- Poco X7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad Mini.
Ранее мы опубликовали полный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3 до конца 2025 года и в начале 2026 года.
Комментарии в Телеграм