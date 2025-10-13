Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре | The GEEK
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре

Распространение прошивки начинается с флагманов и субфлагманов.

18 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 на базе Android 16 в октябре 2025 года. Это следует из плана распространения прошивки.

Речь идет о следующих смартфонах:

  • Xiaomi 15T Pro;
  • Xiaomi 15T;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 5G;
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition;
  • Poco X7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad Mini.

Ранее мы опубликовали полный список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 3 до конца 2025 года и в начале 2026 года.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
