Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16

Он основан на сроках поддержки и предыдущем опыте обновлений.

Xiaomi официально представила HyperOS 3 на базе Android 16, а также объявила, что владельцы каких смартфонов смогут принять участие в открытом бета-тесте системы.

Точная дата полноценного релиза HyperOS 3 пока не объявлена и официальный список совместимых устройств не опубликован. Однако, если учитывать сроки поддержки и прежний опыт компании, можно предположить, какие устройства Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 3.

Какие Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 3 на Android 16

Xiaomi:

  • Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T;
  • Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T;
  • Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite, 13T;
  • Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T, 12T Pro;
  • Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2;
  • Xiaomi MIX Fold 2, MIX Fold 3, MIX Fold 4;
  • Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro, Pad 7 Ultra, Pad Mini;
  • Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6S Pro.

Redmi:

  • Redmi Note 14, Note 13, Note 12 4G, Note 12 4G NFC, Note 12S, Note 12 Turbo, Note 12T Pro;
  • Redmi 12, 13, 13C, 14C, 14C 5G, 15, 15 5G, 15C;
  • Redmi A3 Pro, A4 5G, A5;
  • Redmi K90, K80, K70, K60, K60 Pro, K50 Ultra;
  • Redmi Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro;
  • Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro, Pad Pro 5G.

POCO:

  • POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra;
  • POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition;
  • POCO M6 Pro 4G/5G, M6 4G/5G, M7 Pro 5G, M8;
  • POCO C65, C75, C75 5G, C85.

Главные изменения в HyperOS 3 коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки, а также добавления новых функций, таких как Super Island и видеоповтор на iPad.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
