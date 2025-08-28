Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16

Xiaomi официально представила HyperOS 3 на базе Android 16, а также объявила, что владельцы каких смартфонов смогут принять участие в открытом бета-тесте системы.
Точная дата полноценного релиза HyperOS 3 пока не объявлена и официальный список совместимых устройств не опубликован. Однако, если учитывать сроки поддержки и прежний опыт компании, можно предположить, какие устройства Xiaomi, Redmi и Poco обновятся до HyperOS 3.
Какие Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi:
- Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T;
- Xiaomi 14, 14 Pro, 14 Ultra, 14T;
- Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite, 13T;
- Xiaomi 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T, 12T Pro;
- Xiaomi MIX Flip, MIX Flip 2;
- Xiaomi MIX Fold 2, MIX Fold 3, MIX Fold 4;
- Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro, Pad 7 Ultra, Pad Mini;
- Xiaomi Pad 6 Pro, Pad 6S Pro.
Redmi:
- Redmi Note 14, Note 13, Note 12 4G, Note 12 4G NFC, Note 12S, Note 12 Turbo, Note 12T Pro;
- Redmi 12, 13, 13C, 14C, 14C 5G, 15, 15 5G, 15C;
- Redmi A3 Pro, A4 5G, A5;
- Redmi K90, K80, K70, K60, K60 Pro, K50 Ultra;
- Redmi Turbo 3, Turbo 4, Turbo 4 Pro;
- Redmi Pad SE, Pad SE 8.7, Pad Pro, Pad Pro 5G.
POCO:
- POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra;
- POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition;
- POCO M6 Pro 4G/5G, M6 4G/5G, M7 Pro 5G, M8;
- POCO C65, C75, C75 5G, C85.
Главные изменения в HyperOS 3 коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки, а также добавления новых функций, таких как Super Island и видеоповтор на iPad.
