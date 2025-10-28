Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на Android 16

Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16. Первыми новую оболочку получили пользователи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro.
На странице Xiaomi HyperOS в X компания сообщила, что в ближайшее время обновление получат и другие устройства.
Согласно дорожной карте, в октябре-ноябре 2025 года обновиться до HyperOS 3 смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов:
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro 5G;
- Redmi Note 14 Pro+ 5G;
- Poco F7;
- Poco F7 Pro;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X7 Pro;
- Poco X7 Pro Iron Man Edition;
- Poco X7;
- Xiaomi Pad 7 Pro;
- Xiaomi Pad 7;
- Xiaomi Pad Mini.
