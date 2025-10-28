Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на Android 16 | The GEEK
Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на Android 16

В октябре-ноябре обновление получат как минимум 18 устройств.

Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16. Первыми новую оболочку получили пользователи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro.

На странице Xiaomi HyperOS в X компания сообщила, что в ближайшее время обновление получат и другие устройства.

Согласно дорожной карте, в октябре-ноябре 2025 года обновиться до HyperOS 3 смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов:

  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15;
  • Xiaomi MIX Flip;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro 5G;
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G;
  • Poco F7;
  • Poco F7 Pro;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition;
  • Poco X7;
  • Xiaomi Pad 7 Pro;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Xiaomi Pad Mini.

Подробнее о HyperOS 3

Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового
Анатолий Почивалов

