Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на Android 16

Xiaomi начала глобальное развёртывание стабильной версии HyperOS 3 на базе Android 16. Первыми новую оболочку получили пользователи смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro.

На странице Xiaomi HyperOS в X компания сообщила, что в ближайшее время обновление получат и другие устройства.

Согласно дорожной карте, в октябре-ноябре 2025 года обновиться до HyperOS 3 смогут владельцы следующих смартфонов и планшетов:

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi Note 14;

Redmi Note 14 Pro;

Redmi Note 14 Pro 5G;

Redmi Note 14 Pro+ 5G;

Poco F7;

Poco F7 Pro;

Poco F7 Ultra;

Poco X7 Pro;

Poco X7 Pro Iron Man Edition;

Poco X7;

Xiaomi Pad 7 Pro;

Xiaomi Pad 7;

Xiaomi Pad Mini.