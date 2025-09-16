Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3

Xiaomi продолжает активно тестировать свою новейшую операционную систему HyperOS 3. Накануне список устройств, которые могут получить тестовую версию прошивки, пополнился еще семью моделями. В него вошли не только смартфоны и планшеты, но и телевизоры.
В новую волну обновлений вошли:
- Xiaomi MIX Flip 2;
- Redmi K80;
- Xiaomi Pad 7 Ultra;
- Xiaomi Pad 7;
- Redmi K Pad;
- Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED;
- Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025.
Стоит подчеркнуть, что на данный момент программа тестирования HyperOS 3 запущена только на территории Китая. Чтобы установить обновление, владельцам перечисленных устройств из этого региона нужно зарегистрироваться в качестве официального бета-тестера.
Пользователям из других стран придется немного подождать. Xiaomi планирует объявить о своих планах по глобальному запуску HyperOS 3 уже 24 сентября.
