Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3

Xiaomi продолжает активно тестировать свою новейшую операционную систему HyperOS 3. Накануне список устройств, которые могут получить тестовую версию прошивки, пополнился еще семью моделями. В него вошли не только смартфоны и планшеты, но и телевизоры.

В новую волну обновлений вошли:

Xiaomi MIX Flip 2;

Redmi K80;

Xiaomi Pad 7 Ultra;

Xiaomi Pad 7;

Redmi K Pad;

Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED;

Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025.

Стоит подчеркнуть, что на данный момент программа тестирования HyperOS 3 запущена только на территории Китая. Чтобы установить обновление, владельцам перечисленных устройств из этого региона нужно зарегистрироваться в качестве официального бета-тестера.

Пользователям из других стран придется немного подождать. Xiaomi планирует объявить о своих планах по глобальному запуску HyperOS 3 уже 24 сентября.