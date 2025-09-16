Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3 | The GEEK
close
Новости

Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3

Не только смартфоны и планшеты, но и телевизоры.

Xiaomi продолжает активно тестировать свою новейшую операционную систему HyperOS 3. Накануне список устройств, которые могут получить тестовую версию прошивки, пополнился еще семью моделями. В него вошли не только смартфоны и планшеты, но и телевизоры.

В новую волну обновлений вошли:

  • Xiaomi MIX Flip 2;
  • Redmi K80;
  • Xiaomi Pad 7 Ultra;
  • Xiaomi Pad 7;
  • Redmi K Pad;
  • Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED;
  • Телевизоры серии Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025.

Читайте также

Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16

Стоит подчеркнуть, что на данный момент программа тестирования HyperOS 3 запущена только на территории Китая. Чтобы установить обновление, владельцам перечисленных устройств из этого региона нужно зарегистрироваться в качестве официального бета-тестера.

Пользователям из других стран придется немного подождать. Xiaomi планирует объявить о своих планах по глобальному запуску HyperOS 3 уже 24 сентября.

id·210605·20250916_2021
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонсирован Snapdragon 8 Elite Gen 5: архитектура Oryon и рекордные тесты
Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3
Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок
Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3
Титановый порт USB-C в iPhone Air напечатан на 3D-принтере
Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?
Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации
Ультрабюджетный Redmi 15C появился в продаже в России
Инсайдер назвал дату выхода Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro
Xiaomi выпустила стиральную машину с тремя барабанами
Xiaomi отзывает почти 150 тысяч пауэрбанков из-за угрозы возгорания
«Айфон проиграл»: Xiaomi высмеяла Apple и Samsung в индийской рекламе
Список устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до HyperOS 3 на Android 16
Список устройств Xiaomi и Redmi, которые получат открытую бету HyperOS 3 на Android 16
Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры