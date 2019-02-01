Xiaomi, по слухам, готовит игровой смартфон Black Shark 3S

Директор бренда Black Shark Ло Юйчжоу сообщил в социальной сети Weibo, что вскоре компания покажет что-то крупное. Предполагается, что речь идёт о новой модели игрового смартфона Black Shark 3S. На это указывает название модели, с которой и было написано сообщение.

Предполагается, что новинка станет аналогом Lenovo Legion Phone Duel и ASUS ROG Phone 3 за счёт использования чипсета Snapdragon 865 Plus. Отметим, что другие спецификации пока не уточняются, но, очевидно, они будут на том же уровне, что и у конкурентов.

Другие спецификации пока что не уточняются. Также нет никакой информации о ценах, сроках выхода и прочих параметрах. Но явно будет версия специально под игры Tencent.

Кроме того, остаётся неизвестным, появится ли Pro-версия такого смартфона, хотя это уже вряд ли. Разве что в ней добавят особо крупный экран или больше оперативной памяти. Ведь более мощного процессора на сегодня не существует.

Отметим, что оба вышеупомянутых игровых смартфона показали вчера. Модель Lenovo Legion оснащена боковой селфи-камерой и спаренными аккумуляторами, а также может подключаться к монитору. А ASUS ROG Phone 3 может похвастаться сенсорными «курками» и продвинутой системой охлаждения.

Справедливости ради отметим, что далеко не все игры требуют столь мощных и дорогих решений. В большинстве случаев для PUBG хватает 700-й серии процессоров Qualcomm с улучшенной графической подсистемой.