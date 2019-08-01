Представлен игровой смартфон Black Shark 3S с дисплеем 120 Гц

Этим летом наблюдается настоящий бум на выход геймерских смартфонов. Как и ожидалось, компания Xiaomi выпустила игровой смартфон Black Shark 3S. Модель является слегка улучшенной версией оригинального Black Shark 3, но с плавным дисплеем и частотой обновления экрана 120 Гц.

В качестве дисплей используется AMOLED-матрица на 6.67 дюйма с разрешением 2400×1080 точек. За работу отвечает процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G-модема и 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4720 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.

Основная камера на три модуля с 64+13+16 Мп, а фронтальная одинарная на 20 Мп. В смартфоне есть NFC, порт USB-C и стандартный разъём для наушников 3.5-мм.

Основными нововведениями смартфона является более быстрая память UFS 3.1 и возможность управлять в играх наклонами устройства в разные стороны. В качестве примера можно взять PUBG, при быстром взмахе вверх можно сменить оружие, а движением вниз перезарядить обойму.

Пока новинка Black Shark 3S доступна в Китае от 3999 юаней (около 42 тысяч рублей).