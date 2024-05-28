Подробности Call of Duty: Black Ops 6 — первые кадры, дата выхода и Game Pass

Полноценный анонс Call of Duty: Black Ops 6 состоится только вечером 28 мая, но уже сейчас игру начало продвигать мобильное приложение Xbox. Многим пользователям пришло уведомление о презентации шутера, в котором упоминается его добавление в Game Pass. Судя по всему, новая часть появится в подписке с первого дня.

Кроме информации о Game Pass, мы получили намек на возможную дату релиза. В уведомлении сказано, что игра появится под конец 2024 года. И если смотреть на график выхода предыдущих частей — вероятнее всего именно ноябрь. Напомним: шутер появится на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Интересно, что пользователи случайно нашли первые геймплейные кадры Call of Duty: Black Ops 6 — два скриншота в очень плохом качестве. Но на них видно горящий аэродром с отрядом бойцов и механику стрельбы прямо во время скольжения. Ранее уже стало известно, что в игре появится другая фишка — возможность использовать NPC в качестве живого щита.