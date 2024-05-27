Слухи: в октябре анонсируют Oppo Find X8, Vivo X200 и Xiaomi 15

В октябре 2024 года Qualcomm представит чип нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 и, по слухам, в том же месяце MediaTek анонсирует флагманский Dimensity 9400. Как сообщает инсайдер под ником Digital Chat Station, первые смартфоны на упомянутых процессорах не за горами и, вероятно, дебютируют в тех же временных рамках. Среди них Oppo Find X8, Vivo X200 и Xiaomi 15.

Инсайдер раскрыл информацию только о трех флагманских смартфонах с чипсетами нового поколения и разрешением дисплея 1,5K. Так, по слухам, Xiaomi 15 получит Snapdragon 8 Gen 4, а Vivo X200 и Oppo Find X8 — Dimensity 9400. Также смартфоны от Vivo и Oppo будут иметь телекамеру с перископом.

Пока что неизвестно о других вариациях устройств, но к Xiaomi 15 может добавиться более крупная модель Xiaomi 15 Pro, оснащенная тем же процессором. Тоже самое касается и Rro-версии Vivo X200. А вот анонс Find X8 Ultra в октябре под вопросом. Ходят слухи, что смартфон получит чипсет Snapdragon 8 Gen 4, поддержку спутниковой связи и выйдет в Китае в начале 2025.

Напомним, что это далеко не единственные модели на новых процессорах. До конца 2024 года мы увидим OnePlus 13 Pro, серию iQOO 13, Redmi K80 Pro и Realme GT 6 Pro. И все они на флагманском чипсете от Qualcomm.