Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Duel
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Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Duel

Компания Lenovo представила свой первый игровой смартфон семейства Legion. Новинка базируется на мощнейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, оснащена 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти типа UFS 3.1.

  • Legionphone2

Смартфон оснастили жидкостной системой охлаждения с медными тепловыми трубками, а также двумя раздельными аккумуляторами по 2500 мА·ч каждый. То есть суммарная ёмкость составляет 5000 мА·ч. Есть система быстрой зарядки мощностью 90 Вт и два порта USB-C, через которые и проходит ток.

Кроме того, через них можно подключать геймпады, клавиатуру, мышь и выводить изображение на внешний монитор. В общем, такая себе карманная консоль на Android.

  • Anons Lenovo Legion Pro Picture15 0

Другие особенности включают в себя выдвижную фронтальную камеру на боку с сенсором на 20 МП, сенсорные «курки», стереозвук и так далее. Основная камера располагает двумя модулями на 64 и 16 МП.

Обещаны два цвета: синий и красный. Базовая версия на 8/128 ГБ оценивается в 35 415 рублей, а максимальная на 16/512 ГБ — 60 715 рублей. Старт продаж намечен на 5 августа, но пока лишь в Китае. О сроках запуска международной версии ничего не говорится, равно как и о цене за пределами Поднебесной.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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