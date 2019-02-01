Представлен игровой смартфон ASUS ROG Phone 3

Компания ASUS презентовала смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами. Новинка оснащена AMOLED-экраном с диагональю 6,59 дюйма, разрешением 2340 x 1080 точек и частотой обновления в 144 Гц. Время отклика составляет 1 мс. Отклик сенсорного слоя равен 25 мс, заявлена поддержка цвета 10 бит и HDR10+.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, а ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч. Мощность зарядки составляет 30 Вт.

Другие особенности включают в себя систему AirTrigger 3 с новыми сенсорами и датчиком движения. Каждый из них способен эмулировать две кнопки, а сами сенсоры поддерживают касание и скольжение.

Есть система охлаждения GameCool 3 с испарительной камерой, графитовой пластиной и опциональным внешним кулером.

Основная камера включает в себя датчики на 64, 13 и 5 МП. Фронтальная — на 24 МП. Есть два фронтальных динамика. В качестве ОС используется Android 10 с пользовательским интерфейсом ROG UI.

Также вышла упрощённая версия ROG Phone 3 Strix Edition на базе Snapdragon 865 и с меньшим объёмом памяти. В продажу в России новинки поступят в августе. А в ЕС — уже в этом месяце.

Европейские цены выглядят так:

ROG Phone 3 Strix Edition (8/256 ГБ) — 799 евро

ROG Phone 3 (12/512 ГБ) — 999 евро

ROG Phone 3 (16/512 ГБ) — 1 099 евро

Помимо этого, заявлен ряд аксессуаров.