Xiaomi назвала дату презентации Redmi K70E на чипе Dimensity 8300 и HyperOS

Вчера Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K70E, а позже девайс показали на «живых» фотографиях и раскрыли его характеристики, но дату полноценной презентации компания не называла до этого момента.

Час назад президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo опубликовал загадочный пост с текстом «Давай завтра!» сопроводив его хештегом #K70 и фотографией с мероприятия по случаю дебюта чипа MediaTek Dimensity 8300, на котором Лу анонсировал смартфон Redmi K70E и поделился первыми его тизерами. Эта публикация напрямую намекает, что презентация Redmi K70E состоится завтра.