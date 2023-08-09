Xiaomi назвала дату крупной презентации. Что покажут?

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил, что 14 августа компания проведёт большую презентацию. Предприниматель пообещал рассказать о личностном росте и поделиться некоторыми бесценными уроками из своей жизни, которые он усвоил за последние 30 с лишним лет.

Лэй не сообщил какие устройства компания покажет на этом мероприятии, но президент Xiaomi Group Лу Вейбинг сегодня уже анонсировал смартфон со складным дисплеем Xiaomi MIX Fold 3, который представят в рамках этой конференции.

Xiaomi MIX Fold 3

Кроме этого, ожидается, что будет представлен флагман Redmi K60 Extreme Edition, планшет Xiaomi Pad 6 Max, гаджеты для «умного» дома и обновлённая модель робота-гуманоида CyberOne.

В преддверии крупной презентации, Xiaomi традиционно запустит промо-кампанию, а это означает, что в ближайшие дни нам покажут тизеры грядущих новинок.