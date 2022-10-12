Стали известны характеристики Redmi K60

Популярный инсайдер Digital Chat Station опубликовал в китайской соцсети Weibo новые подробности о Redmi K60. Сообщается, что смартфону достанутся некоторые флагманские черты.

Redmi K60 может получить процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 (ранее были слухи о Snapdragon 8 Plus Gen 2) и батарею емкостью 5000 мАч + поддержку 67-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядок. Дисплей будет 2K, а не AMOLED, как предполагалось ранее.

Также предполагается, что основную камеру наделят датчиком на 50 Мп.

Представить Redmi K60 должны в первом квартале 2023 года, после Китайского Нового года, который пройдет 22 января.

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