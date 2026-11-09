Стала известна вероятная дата презентации глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

На прошлой неделе Xiaomi заявила, что глобальные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max будут представлены в ноябре, но не уточнив в какой день. Сегодня на возможную дату дебюта указало японское подразделение компании, опубликованный ими розыгрыш смартфонов будет длиться до 16 ноября. Обычно подобные мероприятия завершаются накануне презентаций, а значит глобальный запуск флагманов может состояться уже 17 ноября.

Кроме этого, судя по опубликованному постеру глобальнее версии смартфонов поступят в продажу только в четырёх цветовых решениях — белом, чёрном, синем и бордовом цветах. При этом розовый и красный варианты, предположительно, останутся эксклюзивами китайского рынка.