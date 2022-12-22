Xiaomi опубликовала тизер Redmi K60

Бренд Redmi опубликовал свежий тизер, который намекает на скорый анонс смартфонов Redmi K60. Надпись в переводе означает: «раньше, чем ожидалось, быстрее, чем предполагалось».

Судя по всему, будет три модели: K60E, K60 и K60 Pro с процессорами MediaTek Dimensity 8200, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. Также у старшей модели ожидается блок зарядки на 120 Вт, тогда как остальные ограничатся только 67 Вт.

Другие характеристики пока не сообщается, однако известно, что новые смартфоны могут показать 27 декабря, а в продажу они поступят 31 числа, но лишь в Китае. Мировой запуск пока не анонсировали.