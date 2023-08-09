Официально: Xiaomi MIX Fold 3 показали на фотографии и назвали дату презентации

Гендиректор Xiaomi Лу Вейбинг сообщил, что смартфон со складным дисплеем Xiaomi MIX Fold 3 представят 14 августа. Кроме этого, лидер компании опубликовал изображение грядущей новинки:

По словам Лу, MIX Fold 3 предложит чрезвычайно тонкий корпус и шарнир, который лишён недостатков, что задаст новый стандарт эволюции для сгибаемых устройств.

Напомним, ранее мы опубликовали материал, в котором Xiaomi MIX Fold 3 показали на «живых» фотографиях, а также перечислили его известные технические характеристики.