Тысячи российских сайтов могут перестать открываться в Chrome и Safari
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Тысячи российских сайтов могут перестать открываться в Chrome и Safari

GlobalSign снова отзывает сертификаты российских сайтов.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:53
Тысячи российских сайтов могут перестать открываться в Chrome и Safari

Японский центр сертификации GlobalSign готовит новую волну отзыва SSL/TLS-сертификатов российских сайтов. Об этом сообщил представитель «Руцентра» Георгий Казаров. Под ограничения попадут десятки сертификатов, в том числе принадлежащих организациям из санкционного списка ЕС.

С лета 2026 года зарубежные центры сертификации, включая GlobalSign и HARICA, уже отозвали около 11 тысяч сертификатов у 1,3 тысячи российских организаций.

SSL/TLS-сертификаты обеспечивают защищённое HTTPS-соединение. После их отзыва сайты могут выдавать предупреждения о небезопасном подключении или перестать открываться в Chrome, Safari и Firefox.

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